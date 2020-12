Activités extérieures à l’agenda : ouvertes ou fermées

Ile St-Quentin

L'Île St-Quentin est ouverte à la population mardi et mercredi, entre 9 h et 16 h, mais sera fermée jeudi, vendredi et samedi.

La patinoire réfrigérée y est ouverte, de même que les modules de jeux pour enfants, les sentiers de marche et de vélo à pneus surdimensionnés. Le sentier de raquette est toutefois fermé, ainsi que les sentiers de patins, qui doivent être complètement refaits à la suite du redoux des derniers jours.

Rappelons que jusqu’en mars, le site est gratuit pour tous.

Énergie CMB

Du côté de Pointe-du-Lac, les gens qui souhaitent faire du ski de fond devront prendre leur mal en patience cette année. Pour le moment, les pistes sont fermées, et ne seront pas ouvertes avant qu’il ne tombe quelque 25 à 30 centimètres de neige.

Pour la raquette, les sentiers sont ouverts, mais les usagers les utilisent ces jours-ci pour marcher, puisque la neige fait défaut.

Enfin les pistes de vélos à pneus surdimensionnés sont ouvertes et accessibles. Cela dit, comme les conditions ne sont pas optimales, les responsables du site estiment que les experts peuvent s’y adonner, mais que ceux qui voudraient s’initier à la discipline devraient attendre de meilleures conditions.

Patinoires extérieures

Sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières, le travail des derniers jours a permis d’ouvrir sept patinoires mardi. Il s’agit des patinoires Bleu Blanc Bouge, celles du parc de la Terre-des-Loisirs, de l’école Saint-Michel, du parc Jean-Béliveau, du parc Lambert, du parc Norbert et du parc Roger-Guilbault. Les autres demeurent fermées pour le moment.

Les patinoires extérieures ne sont toutefois pas ouvertes sur le territoire de Bécancour, pas plus qu’à Nicolet. À ces endroits, les équipes sont à l'œuvre pour les rendre disponibles.

On peut sortir les patins à certains endroits à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Vallée du Parc

La station Vallée du parc est ouverte aux skieurs. Mardi, neuf pistes de ski alpin étaient ouvertes. Par contre, les amateurs de ski de fond, de raquettes, de luges et de glissades sur tubes devront attendre encore, faute de neige. À Vallée du parc, on indique qu’il faudra une tempête de neige pour que ces activités puissent être enfin offertes.

Ski La Tuque

Du côté du centre Ski La Tuque, les conditions sont belles. Les responsables du site rapportent que 10 des 16 pistes sont disponibles et que la neige des derniers jours permet d’y retrouver d’excellentes conditions.

Domaine de la forêt perdue

À Notre-Dame du Mont-Carmel, les sentiers de glace du Domaine de la forêt perdue ont été refaits et sont en bonne condition pour patiner. Le site est toutefois victime de son succès et affiche pratiquement complet à toutes les heures.

Pour répondre à la demande, des billets sont ajoutés selon les heures, mais il faut prendre bien soin de réserver sur le site web avant de se déplacer.

Les propriétaires du site conseillent aux gens de privilégier les soirées, moment où les disponibilités sont plus grandes. Le site est ouvert jusqu’à 22 h, autant pour les patineurs que pour les marcheurs.

Parc National de la Mauricie

En raison du manque de neige, toutes les pistes de ski de fond sont fermées au Parc national de la Mauricie.

Les marcheurs sont toutefois les bienvenus puisque plusieurs sentiers pédestres sont ouverts et accessibles pour admirer les paysages.