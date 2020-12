Une année 2020 mouvementée pour le secteur de l'aviation régionale dans l'Est-du-Québec

Des transporteurs régionaux comme Pascan Aviation ou Air Liaison ont bonifié leur offre avec l'aide de Québec pour récupérer une partie des parts de marché auparavant détenues par Air Canada.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, se souvient que l’annonce faite le 30 juin dernier de la fin des vols d’Air Canada vers les régions a eu l’effet d’une bombe dans le milieu.

Grosse surprise! On l'a appris par voie de communiqué. Daniel Côté, maire de Gaspé

Air Canada suspend alors 30 destinations partout au pays pour une période indéterminée et ferme huit escales, dont celles de Gaspé, de Baie-Comeau et de Mont-Joli.

D'un côté, on n'était pas de bonne humeur. De l'autre côté, ça n'a pas été long qu'on s'est revirés de bord et qu'on s'est dit : "Wow! Belle opportunité!" Ça fait 30 ans qu'on critique Air Canada, mais là, on a l'opportunité de se prendre en main , se rappelle Daniel Côté.

Plusieurs options sont sur la table quant à l'avenir du transport aérien régional, selon le ministre des Transports, François Bonnardel (archives). Photo : Radio-Canada

Après cette annonce d'Air Canada, le gouvernement du Québec n'exclut pas de fonder sa propre entreprise aérienne, mais annonce plutôt la création d'une cellule de crise.

Le Groupe d'intervention sur le transport aérien est créé et compte, en plus de Québec, des élus municipaux et des acteurs du monde touristique.

Le prix élevé des billets d'avion toujours au cœur du problème

Par contre, une solution pour obtenir des prix moins élevés pour les billets d'avion en direction des régions de la province n'a pas encore été trouvée.

À court terme cependant, la solution provient de Pascan Aviation qui ajoute des vols dans des municipalités abandonnées par Air Canada, comme Gaspé ou Baie-Comeau.

Le transporteur fait aussi l'acquisition de plus gros avions de 34 places.

Dès cette annonce, la question des prix élevés en région rattrape ses propriétaires.

Contrairement à d'autres transporteurs, on ne joue pas la carte de doubler ou de tripler les prix à la dernière minute, soutient le copropriétaire de Pascan Aviation, Yani Gagnon.

Pascan Aviation a profité du départ d'Air Canada pour augmenter son nombre de vols offert dans les aéroports régionaux (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

L'idée d'un appel d'offres gouvernemental pour réguler les prix ferait l'unanimité, mais le ministre des Transports, François Bonnardel, n'a toujours pas dévoilé si cette option sera celle privilégiée par son gouvernement.

Donc, ce qui pourrait peut-être être une annonce prochaine du gouvernement, et je ne peux pas parler au nom du ministre Bonnardel, ce serait effectivement de mettre en place un système d'appel d'offres du moins dans certaines régions du Québec, pour tester le système à savoir si ça peut tenir la route sur le marché québécois , avance le maire de Gaspé.

Parallèlement, la Coopérative de Transport régional (TREQ), lancée en juillet, poursuit son développement.

Elle vise toujours à offrir cinq avions Q400 de 78 places à l’été 2021 si les contraintes de voyage sont assouplies avec l'arrivée d'un vaccin et des tests rapides.

Le financement serait pratiquement bouclé, mais les détails sur les partenaires associés à la coopérative n’ont pas été dévoilés.

On pense qu'on va avoir une situation où les gens vont pouvoir reprendre l'avion et nous on pense que c'est stratégique d'être présents l'été prochain. Serge Larivière, directeur général de la TREQ

Quant au projet de Régionair, proposé par la Régie intermunicipale de l’aéroport de Mont-Joli, on prévoit attendre de voir quelle option sera choisie par le gouvernement Legault avant de se positionner davantage.

Si les vols régionaux regagnent en popularité avec l'apaisement de la pandémie de COVID-19, Air Canada pourrait offrir à nouveau des vols vers les régions (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Un retour des passagers sur les vols régionaux pourrait aussi signifier le retour d'Air Canada puisque rien ne l’en empêche légalement.

Si ce sont les mêmes règles du jeu, Air Canada peut débarquer n'importe où, n'importe quand, où elle le veut comme elle l'a toujours fait , estime Daniel Côté.

Les élus espèrent des réponses de Québec dans ce dossier en janvier 2021.

D’après un reportage de Martin Toulgoat