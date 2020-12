Le Michigan rebrousse chemin sur le transport de matières dangereuses vers le Canada

Cette disposition jugée dangereuse par Brian Masse, le député fédéral de Windsor-Ouest, avait été votée le 18 décembre par les sénateurs républicains du Michigan dans le cadre d’une loi visant à combattre les effets de la COVID-19.

Ils (les sénateurs républicains) ont essayé de faire ces changements depuis des décennies. Malheureusement, ils se sont servis de cette loi sur la COVID qui n’a absolument rien à voir avec le transport de matières dangereuses , explique Brian Masse.

La gouverneure a radié (du projet de loi) la disposition qui aurait permis le transport des matières dangereuses ou toxiques sur le pont Ambassadeur. C'est une excellente nouvelle pour la communauté. Brian Masse, député fédéral de Windsor-Ouest.

La loi contre le transport des matières dangereuses sur le pont Ambassadeur existe depuis 1929. Elle est presque aussi ancienne que le pont lui-même, dont la construction a eu lieu entre 1927 et 1929.

Brian Masse, député fédéral (NPD) de Windsor-Ouest Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Pour M. Masse, si cette loi avait été promulguée en l'état par la gouverneure, cela aurait créé des risques pour la communauté de Windsor, pour l'économie et pour l'environnement.

Le député de Windsor-Ouest indique qu'il ne s'agissait pas seulement de craintes liées à la dangerosité des matières transportées ou à la vulnérabilité d'infrastructures vieillissantes qui ne pourraient pas faire face aux éventuels déversements et incendies.

Il s’agit également de nos quartiers. Nous aurions réintroduit plus de camions dans les rues de la ville et nous aurions ainsi réintroduit plus de danger pour les citoyens , précise-t-il.

Des lois à revoir

Les vides juridiques relatifs à certaines des lois canadiennes qui traitent du déplacement des matières dangereuses sont en question tant au niveau fédéral que provincial, selon M. Masse.

Certaines de nos lois (fédérales) doivent être revues et rapidement corrigées. Aussi, la province de l’Ontario est responsable de la manière dont un certain nombre de matières circulent sur nos routes [… ] la manière dont les biens et les produits entrent dans nos communautés est une question très importante , ajoute-t-il.

Avant l'annonce de la gouverneure, le gouvernement fédéral disait être attentif à la situation. Dans une lettre adressée à M. Masse, Marc Garneau, le ministre des Transports du Canada, affirmait partager les préoccupations du député.

J’ai demandé aux fonctionnaires de Transports Canada de rendre cette question prioritaire et de déterminer les conséquences que toute levée potentielle des interdictions du côté américain aurait sur le système de transport canadien, et d'identifier des options pour atténuer tout risque sécuritaire , peut-on lire dans la lettre du ministre.

Du côté américain, la résistance était également importante. La sénatrice démocrate du Michigan, Stephanie Chang, qui représente la région située à proximité du pont, avait également fourni des efforts pour contrer cette loi.

Une des choses qui est vraiment décevante, mais malheureusement pas surprenante, c’est que les promoteurs de cette loi ne se sont visiblement pas donné la peine de consulter les Canadiens sur cette affaire , explique Mme Chang.

Attendre la livraison du pont Gordie-Howe

Jusqu’ici, les camions transportant des matières dangereuses ou toxiques franchissent la rivière Détroit à bord de traversiers. M. Masse souhaite que les choses restent ainsi puisqu’il pense que c’est le moyen le plus sécuritaire d'effectuer ces transports.

Mais les choses devraient changer dans quelques années avec la livraison du pont Gordie-Howe.

Plus large que le pont Ambassadeur, le Gordie-Howe devrait permettre une plus grande circulation de marchandises et un flux plus important de véhicules.

Il aura en plus la particularité d'être plus sécuritaire selon M. Masse. Le nouveau pont aura les caractéristiques appropriées, la structure requise ainsi que des plans en lien avec les services d'urgence pour contenir les éventuels déversements ou accidents , ajoute-t-il.

M. Masse estime, par ailleurs, que seules des considérations d'ordre financier ont pu motiver la décision des sénateurs du Michigan d'utiliser le pont Ambassadeur pour le transport de matières dangereuses.