Le Manitoba investit 889 000 $ pour soutenir les services de sevrage en toxicomanie

Avec cet argent, le Manitoba prévoit de créer huit lits au cours des trois prochaines années pour aider les patients.

Dans un communiqué de presse publié mardi, la province précise que quatre lits seront destinés aux patients masculins de l’organisation Main Street Project à Winnipeg et les quatre autres lits serviront mis à la disposition des femmes du centre River Point géré par la Fondation des dépendances du Manitoba (AFM) à Winnipeg.

Selon Cameron Friesen, ce programme aidera environ 300 personnes chaque année.

Les patients bénéficiaires de ces lits proviendront des cliniques d'accès rapide aux traitements des dépendances

Ces établissements offrent un accès à des programmes d’intervention et de traitement communautaire et sont généralement dotés d’un médecin spécialiste de la toxicomanie ainsi que de conseillers et de travailleurs sociaux locaux.

fin d' ailleurs, ils proposent un traitement de substitution aux opioïdes avec des soins primaires et fournissent une évaluation, des conseils et des ordonnances de médicaments appropriés. Ils peuvent notamment aiguiller les patients qui ont besoin d’aide pour gérer les symptômes de sevrage vers d’autres professionnels de la santé ou des services communautaires offrant des soins continus.

Ces lits aideront les patients des cliniques qui éprouvent des problèmes de sevrage, réduiront les obstacles aux soins, les temps d’attente et assureront un accès plus rapide au traitement des troubles liés à la toxicomanie. Cameron Friesen, ministre de la Santé du Manitoba

Depuis août 2018, plus de 4000 patients ont utilisé les services des cliniques d’accès rapide aux traitements des dépendances à Winnipeg, Brandon, Selkirk, Thompson et Portage la Prairie, selon le gouvernement du Manitoba.

En 2020, plus de 2100 personnes se sont inscrites aux programmes de ces établissements.

Dans les cliniques, nous voyons des gens tous les jours qui ont besoin d'aide , constate la directrice médicale de l' AFMFondation des dépendances du Manitoba , Ginette Poulin.

La gestion du sevrage est une étape importante dans le traitement de la toxicomanie pour de nombreuses personnes et un accès accru en temps opportun peut être essentiel à leur rétablissement. Dre Ginette Poulin, directrice générale de l' AFM Fondation des dépendances du Manitoba

