Dans une note de service envoyée mardi avant-midi, la directrice générale des services sociaux et communautaires, Donna Gray, confirme que l'employé en question a fait son dernier quart de travail le 21 décembre et qu'il s’isole désormais à la maison.

Le personnel travaille de concert avec Santé publique Ottawa pour déterminer qui sont les personnes pouvant être entrées en contact étroit avec l’employé, puis les aviser de la situation , ajoute-t-elle. Des messages ont été envoyés au personnel.

En raison de ce troisième cas en trois jours, SPOSanté publique Ottawa a recommandé la fermeture pendant 24 heures du bureau situé au 2020, chemin Walkley. Le personnel fournit des services virtuels et la direction est sur place pour trier les clients , peut-on lire dans la note.

Un protocole respecté, assure-t-on

Malgré cette fermeture, les trois autres bureaux du SSEServices sociaux et d'emploi restent ouverts pour certains services au comptoir et pour le dépôt de documents.

Mme Gray assure que les SSEServices sociaux et d'emploi respectent les protocoles établis par le ministère de la Santé et SPOSanté publique Ottawa afin de voir à la santé et à la sécurité des employés et des résidents qui fréquentent les installations .

Dimanche soir, une première note avait été envoyée pour confirmer qu’un premier cas était répertorié. Lundi avant-midi, un deuxième cas s’est ajouté.

Ces deux premiers employés infectés, qui ont respectivement travaillé pour la dernière fois le 23 et 24 décembre, sont également en isolement à leur domicile.