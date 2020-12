Lafortune en papier, de Tanya Lapointe, remporte le prix du public à Whistler

Le film Lafortune en papier porte sur les dernières années de la vie de l’animateur, emporté en avril dernier par la COVID-19 à l’âge de 83 ans, qui a marqué des générations d'enfants avec ses personnages et ses décors en papier dans les émissions L'Évangile en papier et Parcelles de soleil.

Je suis tellement reconnaissante envers le Festival qui a choisi mon film et y a cru, ce qui a permis au film d’être vu partout au Canada. Mais aussi envers le public francophone qui connaissait Claude Lafortune et celui qui ne le connaissait pas , a réagi Tanya Lapointe en entrevue avec Katerine Verebely, chroniqueuse culturelle de Tout un matin.

Tanya Lapointe Photo : Radio-Canada / Julie Mainville

Le regret de la réalisatrice est que Claude Lafortune ne soit plus de ce monde pour constater la réaction du public et profiter de cette reconnaissance qu’il n’a jamais eue de son vivant.

Il y a tellement de témoignages qui pleuvent de partout et des artistes qui ont vu le film. C’est triste que ça n’arrive pas de son vivant et peut-être que le film fait le contrepoids de cette absence de reconnaissance. C’est une célébration de ce qu’il a fait. Tanya Lapointe

Elle ajoute que le message le plus important transmis par Claude Lafortune est de suivre sa passion et de croire en sa voix intérieure. Même s’il n’a pas eu la reconnaissance qu’il souhaitait et se sentait boudé, il n’a jamais abandonné sa vision et sa passion. On voit aujourd’hui ce que ça donne aux yeux du public.

Claude Lafortune anime l’émission «Parcelles de soleil» de 1988 à 2000. Photo : Radio-Canada

Une sortie en ligne

Le film, qui était offert en ligne par le Festival jusqu’au 31 décembre, pourra être loué en janvier sur la plateforme des cinémas Beaubien et du Parc. Comment se sent Tanya Lapointe devant cette sortie non traditionnelle?

Il y a eu un élan pour le film. Et je vais le présenter où il est aimé. On me dit que dans le contexte, le film fait du bien aux gens, donc j’ai l’impression que le parcours va être atypique par rapport au passé, mais j’embrasse ce qui arrive sur mon parcours , a déclaré Tanya Lapointe.

Pour réaliser Lafortune en papier, la réalisatrice a suivi Claude Lafortune pendant deux ans en parallèle de son travail de productrice du film Dune, tourné en Hongrie par son conjoint, Denis Villeneuve.