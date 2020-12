Le nombre de surdoses à Regina l'effraie, elle arrête de se droguer

Cela fait plus de deux mois qu'Angela Steffen ne consomme plus de substances illicites. La Réginoise a vu trop de ses amis mourir d'une surdose récemment. Les chiffres dans la capitale saskatchewanaise continuent de fracasser des records.

La ville aurait enregistré 106 morts potentiellement liés à des surdoses entre le mois de janvier et le 16 décembre 2020 - la cause de certains décès reste à confirmer. Pour la même période, les données du service de police de Regina révèlent un total de 1066 surdoses.

C’est douze fois plus que l’année dernière où 82 surdoses et 21 morts avaient été recensés.

Pour Angela Steffen, ancienne consommatrice qui a arrêté de se droguer en octobre, cette année est particulièrement dure. Elle dit avoir perdu 25 connaissances à cause du fentanyl ces derniers mois.

C’est effrayant de se réveiller le matin. Vous ne savez pas qui a disparu d'une surdose... Le fentanyl a emporté beaucoup de mes amis. Angela Steffen, ancienne consommatrice de fentanyl

Angela Steffen dit avoir arrêté de consommer du fentanyl par peur de mourir. Un choix compliqué, admet-elle.

C'est plus dur d'arrêter le fentanyl parce que les effets du manque se font ressentir sur le plan physique et mental. Vous tombez physiquement malade. La douleur et la souffrance sont horribles.

Elle dit que la pandémie a exacerbé un problème déjà bien présent à Regina et que beaucoup de services d’aides et de ressources ont dû temporairement fermer. La COVID-19, considère-t-elle, détourne l’attention de fléaux qui s'amplifient.

Cela cache des problèmes qui existent dans nos communautés, comme les surdoses de fentanyl ou la hausse de cas du VIH. Tout cela est ignoré à cause de la COVID-19 , regrette Angela Steffen.

Un effet caché de la pandémie

Pour le Dr Alex Wong, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital général de Regina, le nombre de cas de surdoses cette année représente une véritable crise médicale.

Il ajoute que, jusqu'à très récemment, le nombre de décès liés aux surdoses était supérieur à celui des morts dus aux complications de la COVID-19.

Le Dr Wong pense que le gouvernement provincial devrait porter une plus grande attention sur le phénomène des surdoses à Regina, en 2021. Photo : Fournie par Alexander Wong/Autorité de la santé de la Saskatchewan

La pandémie a généré des états de solitude et d’anxiété pour un bon nombre d'individus, ce qui pourrait expliquer pourquoi la consommation de produits stupéfiants augmente.

À cause de la pandémie, des personnes dépendantes ont également du mal à s’approvisionner. Elles se tourneraient donc vers le fentanyl, plus facile à se procurer.

Notre chaîne d'approvisionnement sécuritaire, c'est-à-dire nos prescriptions de médicaments de type opioïdes, s'est interrompue. Nos patients prennent ce qu'ils peuvent trouver.

Pour le Dr Wong, la Saskatchewan devrait se pencher sur ce problème en 2021 si elle veut éviter une hausse considérable des cas de surdoses.

Avec les informations de Heidi Atter