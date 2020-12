L'ancien PDG d'Énergie NB a empoché plus d'un million de dollars en 2020

Avec un salaire annuel fixé entre 550 000 $ et 574 000 $, Gaétan Thomas remportait encore cette année le titre de fonctionnaire le mieux payé de la province.

Avec une indemnité de retraite se situant entre 525 000 $ et 549 000 $, le nouveau retraité prend toutefois largement les devants de la liste 2020. La rémunération minimum totale de l’année pour M. Thomas est donc de 1 075 000 $.

En réponse à un courriel de Radio-Canada Acadie, un représentant des communications chez Énergie Nouveau-Brunswick souligne qu'il faut se souvenir que M. Thomas était avec Énergie NB pour 36 années - [dont] dix à titre de président et cinq à titre de vice-président .

Les bureaux de la société Énergie Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada

La société énergétique compte le plus grand nombre d’employés ayant une rémunération au-delà de 225 000 $ : plus de 21 fonctionnaires empochent entre 225 000 $ et 249 000 $, tandis que 23 gagnent entre 250 000 et 375 000 $.

Une liste qui s’allonge avec les années

La liste annuelle des salaires des fonctionnaires du Nouveau-Brunswick fait 399 pages. Elle démontre que les salariés des réseaux de santé Vitalité et Horizon figurent aussi dans la liste des employés de l’État les mieux rémunérés.

Le président-directeur général sortant du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne, et sa successeure, France DesRosiers, ont reçu des salaires fixés entre 300 000 $ et 324 999 $ en 2020.

La Dre France Desrosiers, PDG du réseau de Santé Vitalité Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Chez Horizon, la présidente-directrice générale Karen Ann McGrath a empoché un montant se situant dans les mêmes chiffres.

Renaud Champagne, de Service Nouveau-Brunswick, a quant à lui reçu une rémunération se chiffrant entre 325 000 $ et 349 999 $ lors de la dernière année fiscale.

Chez d’autres fonctionnaires connus de la province, les fourchettes salariales varient. La médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Jennifer Russell, a reçu de 275 000 $ à 299 999 $ pour l’année 2020, tandis que le premier ministre Blaine Higgs a empoché un salaire de 151 440 $.

Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, et la Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef de la province, le 24 avril 2020 à Fredericton. Photo : Radio-Canada

Le Dr Finnegan reprend son titre de médecin le mieux payé

L'année dernière, le Dr Martin Finnegan, radiologue diagnosticien au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton, avait cédé son titre de médecin le mieux rémunéré au Nouveau-Brunswick. Il le reprend cette année aux mains de la Dre Sunita MacMullin après avoir empoché entre 1,9 et 1,95 million de dollars en 2020.

De nombreux médecins du Nouveau-Brunswick gagnent plus d'un million de dollars par année. Photo : Radio-Canada

La Dre MacMullin termine cette année en deuxième rang avec un salaire fixé entre 1,8 et 1,89 million de dollars au cours de la dernière année. Elle avait été la première femme à monter au premier rang de ce recensement.

Au total, ce sont 35 médecins néo-brunswickois qui ont récupéré un salaire supérieur au million de dollars.