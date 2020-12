Certains détaillants refusent de rembourser les masques jugés inadéquats en garderie

Quant à la chaîne de magasins Costco, qui vend également ce type de masque, sa politique de garantie permet le remboursement de tout produit dont le client n’est pas satisfait.

Dans les épiceries Metro, par contre, dont le groupe est propriétaire de Jean Coutu, le service à la clientèle répond que, puisque la politique de remboursement a été suspendue en raison de la COVID-19, il dépend de chaque magasin de décider s'il désire dédommager ses clients. Sur le site web de Metro qui permet de faire son épicerie en ligne, on propose justement des masques MC9501.

À ce sujet, le Groupe Jean Coutu a refusé de répondre aux questions de Radio-Canada, et l'a plutôt renvoyée au Conseil canadien du commerce de détail, qui défend les intérêts des détaillants au Canada.

Le directeur des relations gouvernementales de l’organisation, Jean-François Belleau, explique le refus de rembourser de la chaîne Jean Coutu par le fait que le gouvernement n’a pas désavoué l’utilisation de ces masques pour la population générale et s’est limité aux centres de la petite enfance.

Il n’a pas dit qu’ils étaient dangereux ou potentiellement contaminants. Et si on se fie au gros bon sens, entre ces masques et les masques de coton, la protection reste la même […] pour le citoyen lambda qui va faire son épicerie. Jean-François Belleau, du Conseil canadien du commerce de détail

M. Belleau précise que les éducatrices des services de garde nécessitent des masques qui procurent une protection accrue en raison des contacts très proches qu’elles ont avec les enfants, un genre de contacts qu’il compare à ceux qu’ont les travailleurs de la santé avec leurs patients. Quant aux citoyens qui vaquent à leurs occupations, ils ont la possibilité d’observer une certaine distanciation sociale, dit-il, ce qui les protège de facto.

La distanciation sociale n'est cependant pas possible pour tous. Une citoyenne de Trois-Rivières qui a essayé d'obtenir un remboursement du Groupe Jean Coutu, sans succès pour le moment, nous a souligné que son mari, malade depuis cinq ans et immunosupprimé, a porté des masques MC9501 prescrits par un médecin et commandés dans une pharmacie de la chaîne quand des infirmières et préposées aux bénéficiaires sont venues lui donner des soins à la maison.

La dame en question, qui préfère garder l'anonymat, affirme ne pas comprendre que le gouvernement puisse juger bon de retirer ces masques des garderies, mais pas des magasins. « On ne vend pas des masques non conformes à des citoyens, ça peut avoir un effet domino », déplore-t-elle.

Elle considère d'ailleurs que ce ne sont pas les détaillants qui devraient être blâmés dans cette affaire.

C'est la semaine dernière que l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail ( IRSSTInstitut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail ) a déterminé que les masques MC9501 étaient non conformes et que le ministère de la Famille a décidé que les services de garde, auxquels il avait fourni ces masques, ne devaient plus les utiliser.

Selon l’information transmise par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), un des trois critères d’analyse ne rencontrait pas entièrement les exigences , a fait savoir l'IRSST.

Le ministère de la Famille invitait les garderies à s’approvisionner de façon autonome dans les commerces jusqu'à la réception de masques conformes.

Au moment d'écrire ces lignes, la CNESST n'avait pas encore répondu à une demande de commentaires.

Avec des informations de Thomas Gerbet