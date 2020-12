Le Québec établit un record avec 2381 nouveaux cas de COVID-19

Parmi ces décès, 17 sont survenus dans les dernières 24 heures, 39 entre le 22 et le 27 décembre, 1 avant le 22 décembre et 7 à une date inconnue. Cet ajout au bilan porte le nombre total de Québécois morts de la COVID-19 à 8124.

Quant aux hospitalisations, on en recense 7 de plus que la veille, pour un total de 1131. De ces patients, 148 se trouvent aux soins intensifs, soit 2 de moins que lundi.

La situation continue d’être très préoccupante , déplore le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur Twitter.

Tout le monde est tanné, mais si on relâche les mesures, on ne fera qu’aggraver la situation en augmentant les cas et les hospitalisations. Soyons tous solidaires encore pour quelques mois et continuons nos efforts.

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux