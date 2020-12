L’homme accusé d’avoir tabassé un barman de Moncton plaide non coupable

Un procès est donc prévu du 19 au 30 avril. L’homme de 21 ans fera face à des accusations de voies de fait graves devant juge seulement.

L’avocat de la défense, Me Christian Libotte, cherchait à obtenir une date de procès le plus rapidement possible puisque son client, l’accusé, est toujours en détention.

Le barman Jacques Vautour a été violemment battu dans le centre-ville de Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 8 novembre.

Jacques Vautour, 42 ans, a été sauvagement battu dans la nuit du 7 au 8 novembre 2020 à Moncton. Photo : Gracieuseté de Gary Vautour

La présumée victime, qui venait de terminer son quart de travail au Cosmo Dance Club, a été retrouvée gisante sur le trottoir, sur la rue Foundry.

Abdallah Abu Zeid, un homme de 21 ans, a été formellement accusé le 5 décembre.

L’accusé a besoin d’un interprète qui peut traduire de l’anglais à l’arabe afin de bien comprendre le déroulement du procès.

