Sonia Lebel inquiète de la flambée des cas de COVID-19

Même en période de vacances pour le temps des Fêtes, la députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, surveille la flambée des cas de COVID-19 au Québec avec inquiétude.

Elle demeure d’ailleurs perplexe devant les gens qui ont fait le choix de quitter le pays pour leurs vacances pendant que les hospitalisations augmentent au Québec et que le personnel des hôpitaux est débordé.

C’est très inquiétant. Mon collègue à la Santé (le ministre Christian Dubé) est très inquiet de la montée fulgurante des cas , a-t-elle confié à l’émission Ici les Fêtes, mardi matin.

Elle note que les sacrifices personnels ont été à l’agenda de plusieurs citoyens cette année pendant les Fêtes dans l’espoir de dégager le système de santé, comme le demandait le gouvernement. Or, la consigne n’a toutefois pas été suivie par tous.

On peut comprendre le besoin que des gens ont eu d’aller s'évader dans le Sud, mais quand on regarde ça ici… J’ai passé un Noël à deux, loin de mes parents et du reste de la famille, laisse-t-elle tomber.

Travailleurs épuisés

Sonia Lebel se demande quel sera l'impact des voyages sur le réseau de la santé. Ce sont nos travailleurs de la santé qui, malheureusement, écopent en première ligne. Nous, pour quelques jours où on ne voit pas nos proches, eux, ils travaillent sans relâche nuit et jour.

En négociation avec ces travailleurs de la santé à titre de présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel est bien placée pour savoir à quel point ils ont besoin de répit. Elle a constaté la fatigue, dit-elle. L’épuisement, le manque d’énergie et de ressources que ces gens là peuvent avoir malgré le fait qu’ils donnent leur 100% à tous les jours , témoigne-t-elle.

Le problème d’une pandémie telle qu’on la vit, c’est qu’on a beau faire tous les plans, parfois la situation ne tourne pas comme on l’avait anticipé et il faut réagir.

Une année 2020 à grande vitesse

Elle pose son regard sur 2020 en observant à quel point le gouvernement caquiste a dû se relever les manches et apprivoiser la scène politique rapidement.

2020 est passée à la vitesse de l’éclair. C'est presque surréaliste ce qui s’est passé , en retient-elle.

Faut pas oublier qu’on était pas mal tous nouveaux en politique. On a appris à la vitesse grand V. Sonia Lebel, députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor