Le vélo à pneus surdimensionnés gagne du terrain à Timmins

Alors que la province de l’Ontario est plongée en confinement depuis le 26 décembre, un résident de Timmins s’est trouvé une activité afin de sortir de la maison. Même en hiver, Yves Viel et ses comparses entretiennent leur piste de « fat bike ».

En mars dernier, au cœur de la pandémie, Yves Viel s’est doté d’une petite dameuse de type snowdog.

Avant on devait attendre que les gens tapent les pistes en raquettes, maintenant on a plus d’options depuis qu’Yves dame les pistes , raconte Steve Carrell, un autre passionné de vélo de montagne de Timmins.

Yves Viel avoue qu’il déneigeait les pistes pour lui-même au début, jamais il ne s’attendait à ce qu'autant de gens en profitent.

À Timmins, une quinzaine de cyclistes profitent des pistes entretenues par Yves.

En 2020, Yves aura fait plus de 160 jours de vélo de montagne, une statistique assez impressionnante. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Cette semaine même le fureteur nord-ontarien a essayé le vélo à pneus surdimensionnés.

Pendant les deux heures du tournage, on a pu voir des marcheurs avec leurs chiens, des joggeurs ou encore des familles en raquettes qui profitaient de sentiers entretenus par Yves derrière le lac Hersey à Timmins.