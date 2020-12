L’aéroport de Winnipeg réclame des tests de COVID-19 à l’arrivée des voyageurs

L’aéroport de la capitale manitobaine est en pourparlers avec les gouvernements fédéral et provincial pour mettre en place une évaluation rapide de la COVID-19 ou des tests PCRréaction de polymérisation en chaîne à l’intérieur de l’aéroport international de la ville.

Nous ne voulons pas que les voyages constituent un risque pour la communauté. Mais nous savons maintenant que ce n’est pas le cas. Nous en avons la preuve. Voyager est extrêmement sécuritaire , estime Tyler MacAfee, vice-président aux communications de l'Autorité aéroportuaire de Winnipeg.

En temps normal à l'aéroport international James Armstrong Richardson à ce moment-ci de l’année, 17 000 passagers par jour arpentent les allées de l’aéroport; présentement, en temps de pandémie, on en dénombre 2000.

Une quarantaine injuste

Pour les responsables de l’aéroport de Winnipeg, il est injuste d'imposer un isolement de 14 jours aux voyageurs. Ils justifient leur position en s'appuyant sur les données provinciales qui montrent que seulement 1 % des cas de COVID-19 au Manitoba sont liés à des voyages internationaux.

Par ailleurs, un rapport provisoire publié le mois dernier par les laboratoires McMaster Health a révélé que 99 % des voyageurs à l’aéroport Pearson de Toronto ayant participé à une étude volontaire ont obtenu un résultat négatif après avoir passé un test de dépistage de la COVID-19.

Nous en sommes maintenant à 10 mois dans cette pandémie, et je pense qu’il est important de prendre en compte les données et ce que nous savons de ce virus pour nous adapter et adopter des politiques en conséquence. Tyler MacAfee, vice-président aux communications de l'Autorité aéroportuaire de Winnipeg

Pour rappel, une ordonnance de santé publique provinciale impose une quarantaine de 14 jours pour la plupart des voyageurs qui viennent au Manitoba, sauf ceux en provenance de l’Ouest canadien et du nord-ouest de l’Ontario.

Tyler MacAfee estime que les quarantaines imposées aux voyageurs sont injustes. Photo : Radio-Canada / Warren Kay/CBC

Contactée, la province s’en tient à son message de santé publique sans répondre à la demande de l’aéroport. Elle rappelle que les voyages non essentiels sont déconseillés et recommande aux Manitobains de rester à la maison.

La Santé publique continue de surveiller les tendances et la technologie. Elle explore toutes les options pour protéger le public , ajoute un porte-parole du ministère de la Santé publique.

Un projet pilote en Alberta

Le gouvernement de l’Alberta a lancé récemment un projet pilote en proposant aux voyageurs internationaux un test gratuit de dépistage de la COVID-19 à leur arrivée à l’aéroport international de Calgary ou au poste frontalier terrestre de Coutts.

Si le test est négatif, le voyageur peut mettre fin à sa période d’isolement en s’engageant néanmoins à effectuer un autre test dans les six ou sept jours suivant son arrivée en Alberta et à remplir des rapports quotidiens sur son état de santé.

Le gouvernement de l’Alberta affirme que, pour le moment, 1,15 % des tests réalisés dans le cadre de ce programme ont été positifs.

Tyler MacAfee espère que ces données seront suffisantes pour convaincre le gouvernement provincial d’envisager un programme semblable à Winnipeg.

Rester prudent malgré tout

Selon la Dre Lynora Saxinger, spécialiste en maladies infectieuses à l’Université de l’Alberta, les programmes de dépistage dans les aéroports ont des avantages, mais ne sont pas infaillibles.

Nous savons que si votre résultat est négatif, vos chances d’être contagieux à l’heure actuelle sont quelque peu réduites, explique-t-elle. Mais nous savons aussi qu’une personne qui est en période d'incubation de la maladie peut passer du négatif au positif à tout moment avant qu’elle ne développe le moindre symptôme.

La Dre Lynora Saxinger affirme aussi qu’il faudrait prêter une attention supplémentaire aux voyages à cause du nouveau variant de la COVID-19 qui semble se répandre plus rapidement et plus facilement.

Si nous observons des variants de virus qui sont plus transmissibles ou si de nouveaux virus surgissent, alors il faudra recommencer à surveiller de très près les voyages. Dre Lynora Saxinger, spécialiste en maladies infectieuses à l’Université de l’Alberta

Avec les informations de Austin Grabish