Pas d'autres Nuits blanches à la station de ski Bromont cette année

Pandémie oblige, la distanciation sociale doit aussi être respectée sur les télésièges et les pistes de ski cet hiver. Mais la première soirée Nuit blanche qui s'est déroulée samedi à Bromont a plutôt mené les amateurs de glisse à vouloir contourner les règles, a constaté le président-directeur général Charles Désourdy.

On a pris la décision [lundi] matin de réduire l'horaire des Nuits blanches. Jusqu'à 10 h 30, tout allait bien, mais ça a été plus difficile de contrôler la distanciation , relate-t-il.

Nos soirées Nuits banches, il n'y en aura plus cet hiver. On va terminer à 10 h 30, mais il va y avoir de l'animation quand même. Charles Désourdy, PDG de Bromont, montagne d'expériences

Même s'il y aura de l'animation, pas question que la soirée tourne à la fête, précise M. Désourdy. Quand on dit de l'animation, c'est un parc alpin qu'on fait. Les jeunes passent à la queue leu leu là-dedans et s'amusent.

Le président de Bromont, montagne d'expériences dit avoir voulu agir au-devant de la Santé publique.

Il n'y avait pas trop de grosse foule, mais où c'était difficile, c'est que les gens apportent en cachette leur propre boisson. Rendu à 11 h, minuit, c'était difficile de les faire embarquer deux par deux dans les chaises et les gens voulaient embarquer à quatre. Ils se disaient tous des colocs , raconte-t-il.

Nous, on n'aime pas ça commencer à faire les gendarmes, poursuit-il. On a décidé d'annuler le reste des Nuits blanches, mais il va quand même y avoir un peu d'animation. Pas d'attroupement du tout, c'est interdit.

Une saison difficile

Il n'y a pas que les règles sanitaires qui rendent la situation difficile pour les stations de ski cet hiver. Les conditions météo font aussi la vie dure aux propriétaires. Charles Désourdy, lui, s'estime chanceux malgré tout.

Dans notre cas, on se sent privilégiés, parce qu'on a investi énormément dans la fabrication de neige dans les 15 dernières années. Ça nous sert beaucoup cette année parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de froid. Grâce à la fabrication, on se démarque , dit celui qui compare sa station à un petit village gaulois en Estrie .

Reste que l'enjeu de la rentabilité demeure préoccupant. À l'instar des autres stations des Cantons-de-l'Est, Bromont, montagne d'expérience n'a que quelques dizaines de billets journaliers à vendre chaque jour. Les pentes sont en majorité, pour le moment, réservées aux abonnés.

Un coup de pouce d'Hydro?

Par ailleurs, comme les stations doivent composer avec un nombre limité de skieurs, l'Association des stations de ski du Québec demande à Hydro-Québec d'offrir une réduction de tarif à ses membres pour les aider pendant cette période moins achalandée.

De plus, la pluie des derniers jours a forcé certaines d'entre elles à redémarrer leurs canons à neige à grands frais.

Au printemps dernier, la société d'État avait accepté de diminuer le coût de l'électricité nécessaire à la production mécanique de la neige lorsque le temps était doux. L'Association estime qu'une mesure équivalente est nécessaire cet hiver aussi.