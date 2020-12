La saison de ski a de la difficulté à prendre son envol en Outaouais

Le début de saison pour les stations de ski de l’Outaouais est difficile, en raison des mesures sanitaires strictes et de Dame nature qui ne collabore pas. Le centre Camp Fortune note une baisse d’achalandage de 50 % depuis l’ouverture de ses pistes.

À l’heure actuelle, seulement 7 pistes sont accessibles sur les 24 de la station, en raison du temps clément des derniers jours. Les températures plus élevées que la normale retardent aussi la fabrication de la neige.

On fabrique de la neige, mais c’est beaucoup moins performant qu’à -20° CCelsius , note François Bernier, directeur des opérations au Camp fortune.

La pandémie force également à limiter le nombre de skieurs sur les pistes. C’est beaucoup d’efforts pour maintenir la sanitation [les mesures sanitaires] de toute la station, de voir à la distanciation , précise M. Bernier.

Cette année, il y a plus de personnel qui travaille pour moins de personnes sur la station. François Bernier, directeur des opérations au Camp Fortune

Ainsi, les revenus pourraient bien fondre cette année, craint M. Bernier. Même si c'est limité, au moins on est ouverts , se réjouit toutefois le directeur des opérations.

La patinoire du Canal Rideau ouvrira

La Commission de la capitale nationale entend ouvrir la patinoire du canal Rideau malgré la pandémie (archives). Photo : Radio-Canada / Boris Proulx

Dame nature joue également un rôle crucial pour assurer la glace de la patinoire du canal Rideau. Mais les patineurs pourront s’y lancer cette année, malgré la pandémie.

Nos intentions sont d'ouvrir comme prévu , explique Patrick Laliberté, directeur des terrains urbains et de la ceinture de verdure à la Commission de la capitale nationale (CCN).

L’épaisseur de la glace n’étant pas encore optimale, la CCNCommission de la capitale nationale ignore encore quand la patinoire extérieure de 7,8 km sera ouverte.

Avec la pandémie et les mesures de confinement en vigueur en Ontario, certains services pourraient toutefois ne pas être offerts. Si on ouvrait aujourd'hui, c’est certain que les vestiaires ne pourraient pas être disponibles. Il est préférable d’avoir un sac à dos pour transporter ses effets personnels , prévient M. Laliberté.

La patinoire du canal Rideau attire toujours de nombreux amateurs de sports d'hiver (archives). Photo : Radio-Canada

Une cinquantaine de bancs supplémentaires seront ainsi installés sur la patinoire. On a des bancs qui sont disponibles, plus que d’habitude, pour mettre une distanciation et permettre aux gens de mettre leurs patins à l’extérieur , précise Patrick Laliberté.

La largeur du canal permet une circulation fluide. Il faut se rappeler aussi qu’on est à l’intérieur contrairement aux centres commerciaux. Patrick Laliberté, directeur des terrains urbains et de la ceinture de verdure à la CCN

L’ouverture des casse-croûte pourrait également être compromise cette saison. Au niveau des concessions alimentaires, on est toujours en discussion , précise M. Laliberté.

Par ailleurs, la CCN CCN n’entend pas embaucher plus de personnel pour veiller à la sécurité et au respect des règles de distanciation sociale. Avec les 8 km qu’on aurait à couvrir, ça prendrait un nombre exorbitant d’employés pour faire respecter ça , souligne Patrick Laliberté.

Les dirigeants miseront plutôt sur la sensibilisation du public.

Avec les informations d'Estelle Côté-Sroka