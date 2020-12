La santé publique exempte une équipe de Moncton, mais pas celle de Campbellton

Cependant, une équipe de hockey basée à Campbellton, qui avait demandé une exemption similaire, a vu sa demande rejetée.

Les Tigres de Campbellton jouent dans la Ligue de hockey junior des Maritimes (MHL). Cette ligue compte des équipes dans trois provinces. Les Wildcats évoluent dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ).

Les équipes de la LHJMQ basées au Nouveau-Brunswick n'ont joué que contre d'autres équipes des Maritimes cette saison, avant que la ligue ne fasse une pause en novembre.

Les Tigers de Campbellton auraient aimé avoir une exemption semblable pour pouvoir jouer. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

La Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, soutient que la zone 5 (région de Campbellton) n'était qu'au début de l'éclosion et elle comptait davantage de cas lorsque les Tigres de Campbellton ont demandé la permission de continuer à s'entraîner.

Nous ne pouvions pas leur accorder le même type d'exemption , a expliqué la Dre Russell dans une interview.

Jennifer Russell, le 22 décembre 2020. Photo : Radio-Canada

C'était une situation très, très différente, totalement différente, en ce qui concerne l'épidémiologie. La Dre Jennifer Russel, médecin-hygiéniste en chef

Personne des Tigre de Campbellton n'était disponible pour une interview.

Les documents obtenus par CBC News grâce à la loi sur l'accès à l'information démontrent comment les fonctionnaires du bureau du commissaire de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec ont rencontré virtuellement les responsables de la santé publique, une fois que la province a annoncé qu'elle allait rétrograder la zone 1 (la région de Moncton) à la phase orange à partir du 10 octobre.

La zone 5 a été placée en phase orange au même moment.

L'équipe a demandé la permission de jouer

Les dossiers expliquent en détail comment la LHJMQ a demandé la permission pour que les Wildcats de Moncton puissent jouer un match à l'extérieur contre les Sea Dogs de Saint-Jean le 10 octobre, après que l'équipe ait joué et séjourné à Halifax, en Nouvelle-Écosse, la nuit précédente.

Les Wildcats de Moncton ont eu une exemption spéciale de la Santé publique pour continuer à pratiquer. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Les responsables de la Santé publique avaient alors refusé.

C'est pour réitérer que la Santé publique ordonne que le match ne se déroule pas ce soir , avait alors écrit Heidi Liston, la sous-ministre adjointe de la Santé publique, dans un courriel destiné aux responsables de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec le 10 octobre. La liste des noms des employés de la LHJMQ est censurée dans les documents.

C'est la recommandation et elle ne changera pas en fonction des prévisions épidémiologiques actuelles. Nous sommes toujours en mesure de nous réunir demain pour réviser le plan opérationnel en cours .

Le 12 octobre, Jennifer Russell a signé une lettre adressée au commissaire de la LHJMQ,LHJMQ, confirmant une exemption de la Santé publique pour les Wildcats de Moncton.

Les joueurs et le personnel sont autorisés à faire l'aller-retour entre leur lieu de résidence et le Centre Avenir pour s'entraîner , indique la lettre de Dre Russell.