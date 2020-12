Vaccination contre la COVID-19 : l'Ontario doit faire le point ce matin

Seulement un peu plus de 12 100 Ontariens, soit des employés d'hôpitaux et de centres de soins de longue durée, ont été vaccinés depuis le lancement de la campagne le 14 décembre.

Les partis d'opposition ne comprennent pas pourquoi les cliniques de vaccination ont tourné au ralenti durant les Fêtes et accusent le gouvernement de Doug Ford d'être désorganisé.

Même Ottawa décoche une flèche à l'endroit de l'Ontario. Nous nous attendons à ce que les provinces augmentent leur taux de vaccination dès que possible , dit Cole Davidson, attaché de presse de la ministre fédérale de la Santé Patty Hajdu.

En entrevue à CBC lundi, M. Hillier a défendu le plan de vaccination ontarien. Il a expliqué que les travailleurs des foyers pour aînés devaient se déplacer dans l'un des 17 centres de vaccination de la province pour être immunisés, étant donné que le vaccin de Pfizer-BioNTech doit être entreposé à une température très froide dans des congélateurs spéciaux.

On ne peut pas dégarnir les résidences de tout leur personnel en même temps, a-t-il dit, et le nombre d'employés est réduit [durant les Fêtes] pour qu'ils puissent avoir une petite pause et se reposer un peu.

Il a ajouté ceci : Si nous leur avions pas accordé cette pause, nous n'aurions peut-être pas pu relancer la machine avec la même énergie.

Dimanche, seulement 5 des 17 centres de vaccination de la province étaient ouverts. Lundi, 10 centres étaient en service et les 17 doivent être ouverts, mardi.

Le général Hillier indique que deux points de vaccination contre la COVID-19 doivent être ajoutés mercredi et que la province doit compter 21 centres d'immunisation à partir de la semaine prochaine.