Loi sur les langues officielles : l'impatience se fait sentir

Plusieurs intervenants se disent impatients de voir en quoi consistera la modification de la Loi sur les langues officielles, un changement attendu depuis plusieurs années et laissé entre les mains du gouvernement fédéral.

Bien que la pandémie ait ralenti plusieurs dossiers importants des gouvernements provinciaux et fédéral, certains acteurs politiques croient que la COVID-19 ne peut pas tout excuser.

Selon le sénateur indépendant René Cormier, le gouvernement fédéral a eu plusieurs mois pour déposer un projet de loi, alors que le rapport sur la modernisation a été déposé en juin 2019, donc bien avant la pandémie.

M. Cormier rappelle que le rapport avait été déposé par le comité sénatorial sur les langues officielles, dont il est le président. Une réponse du gouvernement fédéral leur est parvenue neuf mois plus tard.

Il est évident qu’on peut comprendre que la pandémie ralentisse certains travaux du gouvernement, mais en fait il n'y a rien qui justifie le non-respect de la Loi sur les langues officielles comme il n'y a rien qui justifie un retard dans la modernisation de cette loi qui est tant attendue par la population canadienne , soutient le sénateur.

Il croit que la pandémie au Canada a démontré une urgence en matière de modernisation de la Loi sur les langues officielles et que le gouvernement devrait prendre la question au sérieux.

L'urgence de moderniser la loi, elle est là. On l'a vu avec la pandémie, on a vu que le respect des lois sur les Langues officielles, que c'est une question de santé et sécurité publique , dit-il.

Donc vous comprendrez que les communautés de langues officielles en situation de minorité ne peuvent pas être prises en otage par des enjeux d'ordre politique en ce moment.

Une réponse attendue

Il y a quelques semaines la Fédération des communautés francophones et acadiennes s'était dite très déçue d'apprendre que le projet de modernisation de la Loi sur les langues officielles était remis à 2021.

La Fédération avait aussi déploré le fait que le Comité sur les langues officielles à la Chambre des communes avait de la difficulté à s'entendre sur des sujets d'étude. Ce comité fédéral est formé d'élus de plusieurs partis politiques.

La Fédération des communautés francophones et acadiennes s'était dite satisfaite des actions entreprises par ce comité, quand il avait adopté le 24 novembre une résolution promettant de déposer le projet de loi sur les Langues officielles avant le 11 décembre.

Mais cette date butoir n’a finalement pas été respectée.

