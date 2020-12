Décès de Jeanne Lougheed, la voix des arts derrière Peter Lougheed

Le premier ministre Jason Kenney s'est dit attristé par la mort de cette grande Albertaine , dans une déclaration lundi.

Jeanne était surtout connue des Albertains comme l'épouse de l'un des premiers ministres les plus réputés du Canada, feu Peter Lougheed. D’après tous, Jeanne était à la fois sa meilleure amie et sa plus proche conseillère , a déclaré Kenney.

Jeanne a continué à avoir un impact sur la vie des Albertains longtemps après que Peter ait quitté ses fonctions publiques. Ses contributions ont été reconnues par des bourses et des prix, dont la Médaille du jubilé de diamant de la reine [Elizabeth II] , ajoute Jason Kenney.

Jeanne Lougheed, à gauche, arrive au service commémoratif de l'État pour son mari et ancien premier ministre de l'Alberta Peter Lougheed à Calgary le 21 septembre 2012. (Jeff McIntosh / Presse canadienne) Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Elle a aussi donné son nom, ainsi que celui de son mari, au Centre des arts de la scène Jeanne et Peter Lougheed à Camrose et à l'édifice Peter et Jeanne Lougheed au Centre Banff.

Elle est également responsable de l'idée derrière la société du William Watson Lodge, une installation accessible qui permet aux Albertains handicapés de profiter des montagnes sans barrières et à un prix abordable.

Une union de 60 ans

Jeanne Lougheed est née à Forestburg en 1928 et a grandi à Camrose avec sa famille. Elle a fréquenté l'Université de l'Alberta, où elle a rencontré Peter. La paire s’est mariée en 1952 à Edmonton, puis a déménagé à Boston où Peter Lougheed a poursuivi des études à l’Université Harvard.

Elle l’a aussi soutenu lorsqu'il a poursuivi une carrière politique qui l’a amené au poste de premier ministre de l'Alberta en 1971 en tant que chef du Parti progressiste-conservateur.

Une voix pour les arts

C'est grâce aux yeux de maman, qui a été formée aux beaux-arts, que [Peter] a appris à apprécier le monde de la musique, du ballet, de l'opéra et du théâtre , était-il écrit dans la nécrologie de Peter Lougheed en 2012.

Pour attirer son attention, Peter, le sportif a commencé à aller à des concerts et à des spectacles. Jeanne a appris à Peter à aimer les arts et la culture, même si elle ne pouvait pas tout à fait lui apprendre à chanter en tonalité. Peter, lui, a appris à Jeanne à apprécier le sport, bien qu'elle n'ait jamais tenté le lancer en spirale.

La nonagénaire laisse dans le deuil ses enfants, Stephen, Andrea, Pamela et Joe, ainsi que des petits-enfants.

Les drapeaux de l'Assemblée législative et du Centre MacDougall flotteront en berne cette semaine en souvenir de Jeanne Lougheed.

Avec les informations de Sarah Rieger