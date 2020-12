Les législateurs ont approuvé des réformes radicales dans la législation signée dimanche par le président américain Donald Trump, laquelle renforce la surveillance des constructeurs d'avions par la FAAAdministration fédérale de l'aviation .

Elle exige également la divulgation d'informations de sécurité essentielles et prévoit de nouvelles protections pour les lanceurs d’alerte.

La FAAAdministration fédérale de l'aviation a déclaré dans un communiqué qu'elle s'efforcera de mettre en œuvre les changements conformément aux instructions du Congrès et qu'elle s'engage à faire progresser en permanence la sécurité aérienne et à améliorer [son] organisation, [ses] processus et [sa] culture .

Le sénateur Roger Wicker, un républicain qui préside la commission du commerce, a déclaré dans une lettre d'opinion publiée lundi que la loi prendra des mesures pour protéger [la FAAAdministration fédérale de l'aviation ] contre les fabricants qui exercent une pression indue sur les employés pendant le processus de certification .

M. Wicker a ajouté que la loi devrait contribuer à restaurer la culture de la sécurité au sein de la FAAAdministration fédérale de l'aviation .

Des employés sous pression

Une enquête de la FAAAdministration fédérale de l'aviation publiée en août a révélé que certains employés de la sécurité ont déclaré être confrontés à une forte pression externe de la part de l'industrie. L'enquête a tiré la sonnette d'alarme : l'agence ne donne pas toujours la priorité à la sécurité aérienne.

Boeing, qui fait l'objet d'une enquête pénale sur le 737 MAX, n'a pas commenté la nouvelle loi.

La FAAAdministration fédérale de l'aviation doit soumettre un rapport au Congrès sur la mise en œuvre des recommandations émises après les écrasements des Boeing 737 MAX, en octobre 2018 et en mars 2019, en Indonésie et en Éthiopie.

Vous ne pouvez pas légiférer sur le changement de culture, mais nous allons certainement essayer d'augmenter les objectifs de sécurité , a déclaré la sénatrice Maria Cantwell.

La loi met fin aux règles permettant aux employés de la FAAAdministration fédérale de l'aviation de recevoir des primes ou autres incitations financières en fonction des échéanciers ou des quotas de certification imposés par les fabricants.

Nous n'allons pas payer les gens de la FAAAdministration fédérale de l'aviation pour faire avancer les avions plus rapidement , a déclaré M. Cantwell. Il s'agit de mettre la sécurité en place.