Les employés de la Croix-Rouge dans les CHSLD seront vaccinés en priorité

Le vice-président de la Croix-Rouge au Québec parle d’une bonne nouvelle. Ça tombe aussi sous le sens puisque nous serons envoyés en renfort dans des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée où des campagnes de vaccination ont déjà eu lieu , précise Pascal Mathieu.

Il y a quelque 500 aides de service employés par la Croix-Rouge dans la province, ainsi qu’une centaine d’autres employés, comme des chefs d’équipe. Ils œuvrent exclusivement dans les résidences pour aînés.

Ces employés pourront recevoir le vaccin contre la COVID-19 rapidement, d’après M. Mathieu.

Nous pensons que ça ira dès le début janvier, ou du moins au cours du mois de janvier. Ça ira vite. C'est certain. Pascal Mathieu, vice-président de la Croix-Rouge au Québec

Depuis le début de la campagne de vaccination à la mi-décembre, ce sont 19 643 doses de vaccin qui ont été administrées au Québec. Les personnes vulnérables dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée et les travailleurs qui les accompagnent sont les premiers groupes à recevoir le vaccin.

C'est le Comité sur l'immunisation du Québec qui détermine l'ordre de priorité pour le vaccin, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Il n'a pas encore été confirmé à quel moment les employés de la Croix-Rouge recevront le vaccin, ni dans quel contexte. Photo : Getty Images / JACK GUEZ

Vaccination volontaire

Pour le moment, les employés de la Croix-Rouge peuvent se faire vacciner sur une base volontaire, à l’instar des employés des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée et des résidences privées pour aînés.

Nos employés vivent la pandémie de près depuis le mois de juillet, donc nous croyons qu’ils comprendront rapidement toute l’importance de se protéger , souligne Pascal Mathieu. Le vice-président ajoute que si le MSSSministère de la Santé et des Services sociaux exige que les employés dans les milieux pour aînés soient vaccinés, la Croix-Rouge reverra elle aussi ses critères.

Il estime que 400 aides de services sont présentement sur le terrain dans des résidences du Québec, notamment à Montréal, en Montérégie, au Saguenay et dans la Capitale-Nationale. Les quelque 100 autres aides de service sont en isolement obligatoire de 14 jours à la maison entre deux affectations, ou encore, ont contracté le virus.

La semaine dernière, le gouvernement fédéral a annoncé que la Croix-Rouge allait obtenir 35 millions de dollars supplémentaires pour poursuivre sa mission dans les milieux d’éclosion pour aînés au moins jusqu’au 31 mars.

La logistique reste à déterminer

Pascal Mathieu indique que des discussions sont en cours avec le MSSSministère de la Santé et des Services sociaux pour établir le plan de vaccination des employés de la Croix-Rouge.

Il faut trouver la meilleure solution, parce qu’on fait face à plusieurs défis. On ne pourrait pas juste suivre la tournée de vaccination d’un CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée à l’autre, puisque nos employés changent de milieu presque chaque mois. Ainsi, nous manquerions des rendez-vous. Il faut déterminer une méthode pour qu’ils soient tous vaccinés. Ce sera sans doute en collaboration avec les CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux et les CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , dit-il.

Au moment de publier ce texte, le ministère de la Santé n'avait pas encore été en mesure de répondre à nos demandes de précisions.