Le séisme de Charlevoix ressenti au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Des citoyens de Saint-Honoré ont été réveillés par les secousses.

Ça comme tremblé d’un coup sec. Il y a eu comme un gros grondement fort. On a entendu un bruit de plusieurs choses qui brassent. Mon fils de 8 ans m’a regardé avec les yeux ronds. Il m’a dit : on s’en va , raconte la résidente de Saint-Honoré, Sonia Boudreau.

J’étais dans mon lit, je jouais avec ma tablette. Je pensais que c’était le vent. Ma mère m’a dit que c’était un tremblement de terre , ajoute le jeune Édouard Tremblay.

Le sismologue de Ressources naturelles Canada, Maurice Lamontagne avoue que c’est surprenant, mais pas impossible que les secousses aient été ressenties au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il y a beaucoup de gens du Saguenay qui ont été sur notre site Internet. On leur demande comment ils ont ressenti un séisme. On voit beaucoup de personnes de Chicoutimi et de Chicoutimi-Nord. Ça devait être léger comme vibrations , dit-il.

Comme il l’explique, une secousse de 3,4 est trop faible pour causer des dommages, mais peut être tout de même ressentie. Un tremblement de terre de magnitude 6 aurait, par exemple, été ressenti à travers tout le Québec.

Un séisme d’une magnitude de 3,5 a eu lieu dans ce même secteur de Charlevoix l’été dernier.