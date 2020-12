L'heure est au nettoyage à Hébertville

La première chose que l'on a constatée en se levant, c'est le niveau de l'eau qui était presque à la hauteur de cette marche. Le stationnement était plein à la grandeur. Qu'est-ce que l'on fait avec ça? J'en suis venue à la conclusion presque immédiate que c'était un cas de 911 et de sécurité publique , a confié Randy Roy, dont la mère est propriétaire d’une résidence touchée.

Randy Roy se trouve devant les morceaux de glace qui formaient l’embâcle. Des employés de la municipalité d'Hébertville ont cassé les glaces avant de les déplacer pour éviter une autre inondation. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Sylvie Rainville a fait l’acquisition de sa résidence il y a deux ans. Plusieurs rénovations ont été apportées à la maison, dont le sous-sol a été inondé au cours des derniers jours.

On commençait à se dire: wow! On en voit le bout, il fait chaud, on est bien. On peut rester ici à l'année. Puis finalement en quelques heures pour ne pas dire quelques minutes ça a été détruit devant nos yeux , ajoute Randy Roy.

Sylvie Rainville, dont la résidence n'est pas couverte par une assurance inondation, espère obtenir un dédommagement du Programme général d'indemnisation et d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents.

D'après le reportage de Laurie Gobeil