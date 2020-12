Des professionnels de la petite enfance, victimes d’épuisement, quittent le secteur

Comme ailleurs en Ontario, les éducatrices des garderies la Boîte à soleil dans la région du Niagara doivent notamment effectuer le dépistage actif des enfants dont elles assurent la garde, désinfecter régulièrement les surfaces qu’ils touchent et prendre en note leurs manœuvres quotidiennes.

Un montant de mesures sanitaires tout à fait compréhensible , reconnaît la directrice générale Véronique Emery, mais qui cause un épuisement chez les éducatrices du fait qu’elles sont étirées dans tous les sens .

Elles ont un deuxième travail à faire en plus de leur travail d’éducatrice, mais il n’y a pas plus de temps dans une journée et les enfants sont leur première priorité , note Mme Emery.

Il y a vraiment un épuisement, une fatigue [chez les éducatrices]. Véronique Emery, directrice générale des garderies La Boîte à soleil

Depuis l’été, Véronique Emery a perdu six éducatrices qualifiées à temps plein allées travailler dans des organismes qui offraient des conditions de travail plus avantageuses comme les conseils scolaires. Plusieurs éducatrices de soutien ont aussi décidé de faire un changement de carrière ou de retourner aux études, ajoute la directrice générale, absolument en raison des conditions de travail engendrées par la pandémie.

À Thunder Bay, la garderie Grandir en français a pu garder ses 10 éducatrices jusqu’à présent. Mais la directrice de l’établissement, Tanya Lapointe, doit discuter tous les jours avec des employées épuisées après des journées de travail en masque et visière, surtout qu’elles doivent bouger beaucoup .

C’est difficile sur le moral, physiquement et mentalement. Tanya Lapointe, directrice générale du centre Grandir en français de Thunder Bay

Des consignes changeantes

La situation préoccupe également l’Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario (AFÉSEO), l’organisme porte-parole de la petite enfance dans la province.

Sa directrice générale Martine St-Onge explique que le travail des éducatrices est rendu encore plus compliqué par le fait que les consignes des bureaux de santé [publique] changent régulièrement et les règles ne sont pas pareilles pour les services de garde que pour d’autres partenaires, dont les conseils scolaires .

C’est vraiment essoufflant de suivre le rythme de tout ça, sans compter que les parents ne sont pas toujours satisfaits des décisions qui sont prises. [...] Tout ça, c’est un gros vent qui n’arrête pas de souffler de face. Martine St-Onge, directrice générale de l’Association à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario

Une hémorragie inquiétante

Martine St-Onge s’inquiète aussi de l’impact qu’aura la pandémie à moyen ou à long terme sur le secteur de services de garde qui ne se renouvelle [déjà] pas assez.

Ce qui nous préoccupe beaucoup, c’est l’état dans lequel sera le secteur après cette crise. Les professionnels désertent la profession. Il n’y a pas de mots assez forts pour dire à quel point c’est difficile de recruter. Martine St-Onge, directrice générale de l’Association à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario

Ce n’est pas caché que les professionnels de la petite enfance sont payés tout près du salaire minimum, quelques fois un petit peu au-delà de ça, mais pour la responsabilité qu’ils ont, ce n’est pas un salaire qui est décent. Donc [les professionnels se demandent] pourquoi rester dans le milieu alors que dans d’autres métiers, le risque n’est pas si grand et la paie est bien meilleure , souligne Mme St-Onge.

En Ontario, le salaire médian des éducatrices de la petite enfance est de 19,75 $ de l’heure, selon de récentes données du gouvernement fédéral  (Nouvelle fenêtre) .

Est-ce que le secteur va pouvoir survivre après ça? On souhaite que oui, que l'hémorragie s'arrête à un moment donné et qu’on puisse rapailler ce qui nous reste et faire le bilan, mais c’est inquiétant. Martine St-Onge, directrice générale de l’Association à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario

Il faut absolument investir dans la petite enfance

Pour Véronique Emery, la pandémie aura mis un petit peu plus de lumière sur l’importance du secteur de la petite enfance , d’où la nécessité pour le gouvernement de revaloriser les salaires, les avantages sociaux et d’offrir des conditions de travail vraiment décentes et plus attractives pour recruter du personnel qualifié .

Martine St-Onge s’inscrit dans la même logique, souhaitant que la pandémie incite les décideurs à prendre des décisions qui font en sorte que le secteur est nanti d’outils qui lui permettent d’offrir des services de qualité .

Tout ce qui entoure le cadre de la petite enfance, présentement le financement qui y est associé, ça nous révèle à quel point c’est fragile et que, s’il arrive une crise, le secteur est fortement ébranlé, les gens qui y travaillent ne sont plus certains de vouloir y travailler, même si ce sont des gens passionnés. Donc il faut absolument investir dans la petite enfance , déclare-t-elle.

On souhaite que ce moment de vie pour tout le monde permette de réaliser à quel point le secteur est important. Il faut réfléchir à un cadre qui lui permette de rester fort et de qualité et qui offre des services à toutes les familles. [...] C’est d’autant plus important pour nous francophones, parce que c’est notre porte d’entrée vers le continuum d’éducation de langue française. Martine St-Onge, directrice générale de l’Association à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, une porte-parole du ministère de l’Éducation indique que le gouvernement comprend que les demandes et les attentes des éducatrices agréées de la petite enfance peuvent être compliquées .

Nous sommes déterminés à poursuivre le financement de l’augmentation salariale destinée au secteur des services de garde d’enfants pour aider à réduire l’écart salarial entre les éducatrices de la petite enfance qui travaillent dans des écoles publiques et les éducatrices qui travaillent dans des services de garde agréés , écrit-elle.

En Ontario, les membres du personnel admissibles travaillant au sein d’un service de garde agréé reçoivent une augmentation salariale maximale de 2 $ l'heure, et les fournisseurs de services de garde en milieu familial qui travaillent pour une agence agréée sont admissibles à une subvention allant jusqu'à 20 $ par jour.