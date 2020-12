Un député ontarien publie une photo défiant les mesures sanitaires sur Twitter

La photo initiale était accompagnée des mots-clic NousVivonsUnMensonge (#wearelivinigalie) et EnFinirAvecLeConfinement (#nomorelockdowns).

Depuis, M. Hillier a republié sa photo à deux reprises, l’accompagnant de commentaires défiant l’autorité ou niant l’existence de la pandémie.

Je resterai toujours libre, c'est ma vie et j’en profite, elle n’est pas à la discrétion des caprices des autres, c'est chez moi et je peux accueillir ceux que je choisis. Jamais le gouvernement ne déterminera qui je peux accueillir dans MA maison, c’est la mienne, pas la leur , a-t-il écrit aux petites heures du matin lundi.

Puis, quelques minutes plus tard, M. Hillier a republié la même photo accompagnée du commentaire suivant : Les mensonges et les tromperies [liés à la] COVID sont terminés. Il faudra des années pour découvrir comment et pourquoi tant de gens se sont laissés berner, mais moi et de nombreux autres Canadiens n'accepterons plus la tromperie. Nous sommes libres et défendrons notre liberté .

Ces publications ont suscité une avalanche de commentaires et de republications.

Le confinement panprovincial a débuté le 26 décembre et tout rassemblement privé est interdit. Avant cette date, la région où habite M. Hillier était en zone orange , ce qui signifie que les rassemblements privés étaient limités à 10 personnes au maximum.

Présent à de nombreuses manifestations anti-masques

M. Hillier, qui est député indépendant, est un habitué des manifestations anti-masques des derniers mois en Ontario.

Plus tôt ce mois-ci, le député de Lanark-Frontenac-Kingston avait pris la défense de ses deux fils, arrêtés dans un bar de Perth en Ontario lors d’un incident impliquant certaines personnes qui refusaient de porter un masque à l’intérieur. Dans une lettre envoyée à la direction de la police provinciale, M. Hillier qualifiait les règles sanitaires d’ anticonstitutionnelles .

Le député de Lanarc-Frontenac-Lennox et Addington, Randy Hillier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Son opposition aux mesures sanitaires avait d’ailleurs forcé un débat sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire en Chambre, ce printemps.

Pas à ses premières frasques

Randy Hillier siège à Queen's Park en tant que député indépendant depuis qu'il a été expulsé du caucus du Parti progressiste-conservateur ontarien en 2019.

Il avait été expulsé à la suite de commentaires controversés qui semblaient viser des parents d'enfants autistes.

Il avait par la suite accusé des conseillers de Doug Ford de lobbying illégal .

Une enquête a d’ailleurs été ouverte en ce sens par la Police provinciale de l’Ontario.