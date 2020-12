Encore 146 éclosions de COVID-19 dans la Capitale-Nationale

À titre de comparaison, lors du bilan des dernières 24 heures publié le 24 décembre, il y a avait 157 éclosions actives dans la Capitale-Nationale.

Les milieux de travail sont encore au sommet du nombre d’éclosions avec 65 (-4), suivis par les CHSLD et les RPA où 34 éclosions (-1) sont comptabilisées.

On recense aussi 17 éclosions dans les milieux de soins hospitaliers, alors qu’il y en avait 19 le 24 décembre.

Reprise de la vaccination

Les employés des CHSLD, des ressources intermédiaires (RI) et des ressources de type familial peuvent se faire vacciner lundi et mardi à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. La campagne de vaccination était sur pause depuis le 23 décembre.

Dans son bilan, la santé publique précise que 3460 doses du vaccin ont été administrées dans la région jusqu’à maintenant.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale estime être en mesure d'administrer les deuxièmes doses du vaccin à compter du 4 janvier.

Une fois exclu le nombre de vaccin nécessaire pour les deuxièmes doses, on peut projeter près de 2000 doses additionnelles, ce qui permettra de vacciner 1000 nouvelles personnes , précise la porte-parole du CIUSSS, Mélanie Otis.

15 personnes aux soins intensifs

Ce sont 121 personnes qui sont présentement hospitalisées pour la COVID-19 dans la Capitale-Nationale, mais rappelons que la région accueille aussi des patients des autres régions dans l’Est-du-Québec.

Les soins intensifs des hôpitaux dédiés au nouveau coronavirus accueillent présentement 15 personnes. Une hausse d’un cas depuis le 24 décembre.

Au cours des dernières 24 heures, 223 nouveaux cas s’ajoutent au bilan, ainsi que 13 nouveaux décès.

Dimanche, on en dénombrait 167 nouveaux cas et 23 décès. Par contre, nous ne connaissons pas encore le nombre de nouveaux cas enregistrés pour les 24 et 25 décembre.

Depuis le début de la pandémie, au moins 618 personnes ont succombé à la COVID-19 dans la Capitale-Nationale.

727 doses du vaccin dans Chaudière-Appalaches

Lundi, il est possible de confirmer que 727 doses du vaccin ont été administrées dans Chaudière-Appalaches.

Après avoir vécu un automne très chaud sur le plan de la contamination communautaire, la situation se stabilise dans cette région.

Au cours des dernières 24 heures, 96 nouveaux cas ont été confirmés, alors que le bilan de dimanche faisait état de 19 nouveaux cas.

Cette région cumule 179 décès liés à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.