Quels biens et services essentiels peut-on vendre? Des commerçants doivent s'adapter

Comme l’annonce n’a été faite qu’à la mi-décembre et que les précisions concernant les articles jugés essentiels ont tardé à être diffusées, certains commerçants ont dû réagir rapidement afin de se préparer à l’entrée en vigueur des mesures, le 26 décembre.

Ce commerce a bloqué l'accès à des allées de produits non essentiels. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Pharmacienne propriétaire chez Uniprix Barrette et Bergeron de Rouyn-Noranda, Julie Bergeron, explique que son équipe a disposé de moins de 48 heures afin de préparer le magasin.

Je vous avouerais que ça s’est fait quand même très rapidement. On savait qu’il y allait avoir des objets et des produits qu’on ne pourrait pas vendre, mais on attendait d’avoir le descriptif. On a eu l’information seulement le 24 décembre, alors ça nous laissait très peu de temps. On était fermé le 25 ici, donc le 24, tout s’est mis en branle, avec la gérante et les commis, afin de déterminer exactement quelles sections on gardait ouvertes, et quelles sections on allait fermer , explique Mme Bergeron.

Les produits nettoyants pour le corps peuvent être vendus à ce commerce. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Malgré les lignes directrices et les orientations données par le gouvernement, Julie Bergeron affirme qu’une grande flexibilité est offerte aux commerçants afin de déterminer le caractère essentiel des produits en vente, et que cela laisse place à une trop grande part d’interprétation.

Ça a été compliqué, parce que dans le décret du gouvernement, il n’y avait rien de très précis. Ils ont mis des catégories, mais je suis certaine que si l’on se promène d’une pharmacie à l’autre, des produits qui sont accessibles dans l’une ne le seront pas dans l’autre et vice-versa, parce que c’est vraiment loin d’être clair , note-t-elle.

On est autorisés à vendre des produits pour les soins de la peau et du visage. Qu’est-ce qui rentre là-dedans? Qu’est-ce qui ne rentre pas là-dedans? Je pense que d’une pharmacie à l’autre, ça peut varier. Julie Bergeron, pharmacienne propriétaire chez Uniprix Barrette et Bergeron

Quant aux produits qui ne se retrouvent pas sur la liste des biens jugés essentiels, Mme Bergeron souligne la possibilité d’avoir recours au service de livraison. Tous les produits en pharmacie sont quand même accessibles à la livraison. Donc s’il y a des produits jugés non essentiels dont les gens ont besoin, ils peuvent communiquer avec nous et on pourra leur faire parvenir le fameux produit , rappelle-t-elle.

Une générale durant le confinement du printemps

Du côté de Ville-Marie, le propriétaire de la quincaillerie Home Hardware, Richard Barbe, a eu l’occasion de se préparer à de telles mesures restrictives lors du confinement du printemps dernier.

Ça n’a pas été compliqué parce qu’on l’a vécu au printemps, malgré qu’au printemps on n’avait pas autant de contraintes que là. On a enrubanné tous les départements où on n’a pas le droit de vendre et on garde accessibles les départements où on a le droit de vendre , indique simplement M. Barbe.

Dans ce magasin, seuls les vêtements et les équipements de protection pour le travail sont en vente présentement. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

En ce qui a trait à l’identification des articles et produits jugés essentiels, M. Barbe dit se fier aux catégories proposées par le gouvernement et faire usage du gros bon sens.

Je dirais que c’est quasiment du cas par cas. Le gouvernement ne veut pas sortir de liste officielle. On a eu quelques bribes, mais le gouvernement ne veut pas sortir une liste indiquant spécifiquement ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. Tout ce qui touche à la sécurité et à la santé, c’est oui. Puis on a eu un communiqué que construction et rénovation, ça pouvait aller dans les services essentiels, alors on se fie à cela , indique-t-il.

Dans les centres commerciaux, certains commerces qui offrent des produits essentiels sont restés ouverts, d'autres ont fermé temporairement. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Selon M. Barbe, les clients se montrent compréhensifs et acceptent de se conformer aux nouvelles mesures.

Généralement les gens sont au courant des règles. Il y en a même plusieurs qui téléphonent pour savoir si leur produit est essentiel. On nous a demandé pour un grille-pain, pour un cadeau d’échange, mais on ne peut pas. Les gens sont devenus très compréhensifs avec la COVID, tout le monde est très au courant de comment ça fonctionne , remarque M. Barbe.

Centres d’achats déserts

À Rouyn-Noranda, les centres commerciaux étaient désertés lors du passage de Radio-Canada en avant-midi le 28 décembre.

À la Place Rouanda, le magasin Dollarama et le restaurant Allô mon Coco sont les seuls commerces ouverts jusqu’au 10 janvier prochain. Aux Promenades du Cuivre, une poignée de commerces offrant des services ou bien essentiels demeurent ouverts. Il est ainsi possible de se rendre à la pharmacie, de faire réparer son cellulaire ou encore de se procurer des vêtements de protection pour le travail.