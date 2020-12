Profiter du plein air pendant le confinement

Alors que les stations de ski alpin ontariennes sont fermées en raison du confinement, des adeptes de sports d’hiver du Nord de la province se sont tournés vers le ski de fond et la raquette pour alléger leur quotidien.

Plusieurs personnes se sont notamment tournées vers les parcs et les sentiers de randonnée.

On est vraiment choyés dans le Nord de l’Ontario , souligne Chris Borey. On peut quand même apprécier la nature.

Après la pluie abondante de la semaine dernière, la région de Sudbury a reçu une quantité suffisante de neige pour permettre la pratique du ski de fond. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Pour les familles, l’accès aux pistes est une excellente nouvelle, surtout durant la période de congé qui coïncide avec le confinement.

C’est notamment le cas pour André Perreault et sa fille Sophie, qui résident à Azilda.

Si on était ailleurs, dans une plus grande ville, on n’aurait pas la possibilité de faire ça , note M. Perreault.

Certains Nord-Ontariens émettent des réserves face à la possibilité de voir des Ontariens du Sud se déplacer pour profiter des grands espaces.

Ça m’inquiète, car c’est quelque chose que je ne peux pas contrôler , affirme M. Borey, qui ajoute qu’il fait très attention et choisit des sentiers moins achalandés.

Avec les informations d'Ezra Belotte-Cousineau