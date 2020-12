Les travaux avancent bien sur le tronçon sectionné de la route 299

Le ministère des Transports s'était engagé à effectuer une grande partie des travaux de reconstruction du pont enjambant le ruisseau Blanc durant le temps des Fêtes.

Les culées, soit les structures situées à chaque extrémité du pont où les poutrelles de métal viennent s'appuyer, de même que les poutrelles de métal du nouveau pont sont désormais en place.

Tout porte donc à croire que Québec va respecter son engagement de rouvrir la route 299 d'ici la mi-janvier.

Les travaux avancent bien réellement. [...] Les structures de métal sont posées. Je suis allé sur le chantier lundi matin et j'ai jasé avec le contremaître qui s'occupe des travaux là-bas et il m'a dit qu'on devrait avoir un pont fonctionnel 3 ou 4 jours après le jour de l'An , avance le maire de Cascapédia–Saint-Jules, Gaétan Boudreau.

La dizaine de personnes qui résident au nord du ruisseau Blanc demeure toujours isolée.

Par contre, une passerelle de bois a été installée temporairement à la mi-décembre et permet aux résidents de circuler à pied ou en VTT entre les deux rives du ruisseau pour rejoindre New Richmond.

Une passerelle pour piétons a aussi été aménagée pour permettre aux citoyens isolés de se rendre à New Richmond. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Avec la passerelle, ils peuvent traverser avec des quatre roues et ils ont des véhicules stationnés du côté de Cascapédia–Saint-Jules parce que sans ça, ils auraient du chemin à faire: 140 ou 150 kilomètres pour se rendre à Saint-Anne-des-Monts. Gaëtan Boudreau, maire de Cascapédia–Saint-Jules

Je pense qu'ils ne se sont pas trop sentis isolés et qu'ils sont satisfaits de l'avancement des travaux. Il y a quand même des citoyens qui sont assez âgés de l'autre côté, mais on est chanceux, on n'a pas eu d'avarie , continue le maire.

Gaétan Boudreau, maire de Cascapédia–Saint-Jules Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Pour Gaëtan Boudreau, la chance a souri à ces résidents puisqu'aucune situation n'a nécessité que des véhicules d'urgence se rendent chez eux. Ces véhicules auraient alors dû partir de Sainte-Anne-des-Monts pour s'y rendre.

Alain Guay, un résident de New Richmond, a très hâte que la route soit rouverte.

Nous autres on vient voir notre terrain de l'autre côté de la rivière. On n'est pas venus depuis les inondations, ça fait qu'on vient faire un tour par curiosité. Alain Guay, résident de New Richmond

On a bien hâte que la route rouvre. En plus, on est des utilisateurs du parc de la Gaspésie et c'est un grand détour quand on est obligé de passer par Amqui , affirme-t-il.

Alain Guay, un citoyen de New Richmond, est allé voir son terrain situé de l'autre côté du ruisseau. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le ministère des Transports était indisponible lundi pour commenter l'avancement des travaux, mais il devrait pouvoir apporter des précisions sur l'évolution des travaux mardi.

Avec les informations d'Isabelle Larose