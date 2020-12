La plume hivernale de Jean Désy

"Nordiciste", c’est un autre adjectif créé par Louis-Edmond Hamelin , précise d’entrée de jeu l’écrivain. Celui qu’on appelle le père de la nordicité a été le mentor de Jean Désy.

Ce dernier a été initié à l’hiver dès son plus jeune âge. Ma vie n’aurait pas été la même si je n’avais pas bourlingué dans le Grand Nord.

Même si ce n’est pas toujours l’hiver au Nunavik, région que Jean Désy a fréquenté pendant une trentaine d’années, le médecin affirme que c’est un pays nettement plus hivernal que d’autres.

La puissance de la toundra

Son rapport de création comme poète et comme romancier a été forgé par des images et des émotions liées à l’hiver. Son premier contact avec la toundra a provoqué chez lui une sensation bien particulière. Il en garde un souvenir très clair.

Le 2 janvier 1990, la première fois que je me suis posé à Puvirnituq pour aller travailler comme dépanneur. Parce que c’est grâce à la médecine que j’ai eu la chance d’aller si souvent au Nunavik se souvient l’écrivain.

Après quelques heures posé dans la toundra, c’est un des moments dans ma vie que j’ai eu le sentiment que mon âme volait. Ça peut sembler ésotérique à l’os, mais cette sensation de l’âme qui vole, c’est faramineux! Jean Désy, poète et médecin

À la suite de cette rencontre marquante avec la grandeur du paysage nordique, une partie de sa vie d'aventure et de sa vie d’écriture a été bâtie autour de cette sensation. Le monde de l’hiver comme le monde de la nordicité, c’est sûrement les univers qui me font le plus écrire , ajoute-t-il.

Livre «Non je ne mourrai pas» de Jean Désy aux éditions Mémoire d'encrier Photo : Radio-Canada

Inspiration nordique

Son prochain livre qui paraîtra aux éditions Mémoire d'encrier, Non je ne mourrai pas, est centré sur une situation hivernale.

C’est un texte un peu particulier de 125 pages. C’est un conte-poème où le personnage principal a eu un accident de motoneige dans le Grand Nord. Le personnage livre ses réflexions sur la vie, la mort et l’au-delà. La publication est prévue pour la mi-janvier.

Notre problème avec l’hiver

Pour un amoureux du Nord et de l’hiver comme Jean Désy, il est difficile de comprendre qu’on n’aime pas cette saison qui s’étire sur près de six mois au Québec. Selon lui, il y a une césure mentale dans l’inconscient collectif entre le sud et le nord.

Je pense que les Québécois des rives du Saint-Laurent n’ont pas encore accepté d'apprivoiser leur Nord. Il y a une rupture majeure.

Propriétaire d’une cabane dans la Vallée du Bras-du-Nord, dans Portneuf, il constate que les choses changent petit à petit. C’est important d’accepter cette "hivernitude" pour qu’on l’aime, pour ne pas la combattre tout le temps.

Jean Désy conclut que, actuellement, avec le confinement, la santé mentale de tout le peuple dépend de l’extérieur.

Est-ce que la pandémie accélérera finalement l’apprivoisement de notre Nord?