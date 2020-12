Nouveau variant de la COVID-19 : plus de vigilance, réclament les experts

Avec le nouveau variant de la COVID-19 qui a récemment fait son apparition, pas question de baisser sa garde, selon les experts en santé. On recommande même des mesures plus strictes dans les aéroports.

Trois personnes en Ontario ont contracté le variant de la COVID-19 récemment détecté au Royaume-Uni. Selon le ministère de la Santé de l'Ontario, l'une d'elles y aurait voyagé alors que les deux autres, un couple, auraient été en contact avec une personne revenue de voyage depuis peu.

Le Dr Robert Cushman, médecin hygiéniste intérimaire du Bureau de santé de Renfrew recommande de ne pas baisser sa garde face au virus. Il soutient que, puisque le variant est de 50 à 70 % plus contagieux que les autres souches, c'est certain qu'il y aura plus de cas.

Si on double le nombre de cas, c'est clair que ça va avoir un effet sur les hôpitaux, mais je pense que la règle, c'est que tout le monde doit faire sa part avec le confinement, l'isolation, le masque et tout ça , ajoute-t-il, en entrevue.

Ce dernier se dit soulagé que l'apparition de la variante se fasse alors que la province se trouve déjà en confinement. Il estime que cela permettra de limiter la propagation de celle-ci.

Le Dr Robert Cushman est médecin hygiéniste intérimaire du Bureau de santé de Renfrew. (Archives) Photo : Radio-Canada

La Dre Caroline Quach, microbiologiste-infectiologue et épidémiologiste, affirme qu'il faudra faire des analyses génétiques pour bien dépister le virus.

On espère qu’il n’y en a pas trop. On espère que de tomber en plein milieu d’un confinement, on limite la propagation de ce virus-là. Dr Caroline Quach, microbiologiste-infectiologue et épidémiologiste

Les cas qu’on a réussi à identifier, c’est parce qu’on les a séquencés, mais ce séquençage-là ne se fait pas de façon routinière sur tous les cas en temps réel , explique-t-elle en entrevue à RDI matin. C’est possible qu’il y en ait d’autres qui aient déjà été transmis et qui causent déjà des infections.

Des mesures dans les aéroports

Le Dr Cushman demande à ce qu'on soit plus sévère avec les voyageurs qui rentrent au pays.

C’est clair qu’on a un virus qui aime beaucoup voyager et c’est bon qu’on ait un confinement de ce temps-là , indique-t-il en entrevue. C’est très important qu’on annule les vols d'Angleterre.

Le Dr Cushman est d'avis que les aéroports doivent mettre la main à la pâte pour protéger la population. Je pense que c'est à eux de faire le travail , soutient-il.

Les passagers dans les avions doivent être testés beaucoup plus fréquemment et je pense que les aéroports ont une responsabilité. Robert Cushman, médecin hygiéniste intérimaire du Bureau de santé de Renfrew

Depuis l'annonce des trois cas confirmés dans la province, le gouvernement de l'Ontario réclame d'ailleurs que le gouvernement fédéral mette en place un programme de tests de dépistage à l'aéroport international Pearson de Toronto en plus de renforcer les mesures de surveillance de la quarantaine.

Un syndicat représentant près de 500 employés du transport aérien a aussi joint sa voix à celle du premier ministre Doug Ford pour réclamer des tests de dépistages dans tous les aéroports internationaux au pays.

La vice-présidente des communications et affaires publiques de l'aéroport international d'Ottawa, Krista Kealey soutient que l'administration de l'aéroport est très favorable à un programme de tests de dépistage à l'arrivée [des voyageurs] .

Cette dernière estime qu'un tel programme permettrait de réduire la période de quarantaine et de limiter la propagation du coronavirus. Elle ajoute qu'un système similaire à celui implanté à Calgary est nécessaire à tous les points d'entrée pour garantir une approche uniforme partout au pays .

À mesure que les vaccins seront administrés à plus grande échelle, la demande de transport aérien augmentera. Krista Kealey, porte-parole de l'aéroport international d'Ottawa

Mme Kealey affirme qu'il faudra atteindre l'immunité collective avant une relance sécuritaire de l'industrie.

Ajuster le message au Québec

L'épidémiologiste Nima Machouf estime qu'il est primordial de mettre de l'avant l'importance de l'aération des endroits clos et d'adapter le message de prévention des gouvernements.

Mme Machouf fait valoir que, contrairement à l'Ontario, le Québec met très peu l'accent sur la transmission par aérosol, ce qui est problématique. Selon elle, les citoyens doivent être sensibilisés au risque de contamination dans les endroits clos.

Les gens vont se laver les mains 20 fois par jour, mais vont faire moins attention à la qualité de l’air , avance-t-elle en entrevue. Pourtant, c’est la qualité de l’air qui nous met le plus en danger.

Avec les informations de Mama Afou et de Marielle Guimond