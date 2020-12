À 10 ans, une élève de Burnaby publie un premier livre

À peine âgée de 10 ans, une élève de Burnaby, en Colombie-Britannique, réalise son rêve de devenir auteure en publiant son premier livre intitulé Ellie et Lou.

La jeune Kiana Sosa y raconte les aventures de deux éléphants dans un conte sur l’amitié, la gentillesse, l'empathie et la coopération.

L'histoire a remporté un concours d’écriture à laquelle elle n’était pas certaine de vouloir participer au départ. J'ai été vraiment surprise quand j'ai découvert que j'avais gagné , admet-elle.

Son enseignante Livia Chan, qui l'a encouragé à y prendre part, a toujours cru en son talent. Chaque fois qu’elle écrivait, j'avais toujours hâte de lire , raconte-t-elle.

Cette façon dont elle utilise les mots pour toucher les gens est vraiment incroyable pour une enfant de 10 ans. Livia Chan, enseignante

Kiana Sosa a un don pour l'écriture, selon son enseignante, qui l'encourage à publier la suite du livre « Ellie et Lou ». Photo : Offerte par Kiana Sosa

C’est au printemps dernier, alors qu’elle devait réaliser un projet scolaire, que l’idée lui est venue de publier son histoire. Même si sa mère, Karoline Urenase, se doutait que cela apporterait son lot de travail, elle n'a pas hésité à faire tout en son pouvoir pour aider Kiana.

Après de longues recherches, elles sont parvenues à trouver un éditeur et un illustrateur pour aider à faire du rêve de Kiana une réalité.

Je voulais savoir ce que c'est d'avoir un livre avec mon nom dessus , dit l’auteure.

Le livre autopublié de Kiana s'est vendu à plus de 500 exemplaires de poche et a enregistré plus de 1000 téléchargements de livres électroniques sur Amazon. Les profits seront versés au Fonds International de Conservation du Canada.

Livia Chan encourage maintenant son élève à publier une suite au livre. J’aime croire en mes élèves jusqu'à ce qu'ils croient en eux.

Depuis, Kiana Sosa participe à des lectures et des discussions virtuelles avec d’autres élèves. Elle réfléchit déjà à son prochain livre.

Avec les informations de Christina Jung