Plus de 1500 résidents de l'Est-du-Québec vacciné contre la COVID-19

Dans l'Est-du-Québec, 1508 personnes ont reçu la première dose du vaccin contre la COVID-19 développé par Pfizer. Ces vaccins ont d'abord été administrés aux résidents des CHSLD de Sept-Îles, de Rimouski et de New Carlisle où se déroulent les campagnes de vaccination.

Après une journée de pause lundi, les autorités de santé publique compléteront cette semaine cette première opération de vaccination en vaccinant des travailleurs de la santé.

Cette première vague de vaccination est la première étape d'un grand chantier, selon le directeur de la santé publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, le docteur Yv Bonnier-Viger.

On a reçu cette première partie de vaccins. On va en recevoir d'autres ensuite en janvier à peu près au rythme d'environ 975 doses par semaine, mais dans différents sites de la Gaspésie. Puis les Îles devraient recevoir leur vaccin, qui n'est pas le Pfizer mais le Moderna, au cours du mois de janvier aussi , soutient-il.

Respect des règles sanitaires pendant les Fêtes

Selon le Syndicat des professionnels en soins infirmiers du Bas-Saint-Laurent, le non-respect des règles sanitaires de la part de certains citoyens pourrait entraîner une hausse des hospitalisations causées par la COVID-19.

Ça apporte une multitude de contraintes et ça apporte aussi une multitude de changements au niveau des règles de prévention des infections qu'on doit appliquer rigoureusement et à la lettre et ça, c'est extrêmement difficile pour les professionnels en soin parce que ces règles-là peuvent changer radicalement, deux ou trois fois par jour , explique la présidente du Syndicat des professionnels en soins infirmiers du Bas-Saint-Laurent, Cindie Soucy.

Elle estime que cela pourrait également augmenter le nombre de membres du personnel soignant à être contaminés par le virus.

C'est vraiment une charge mentale importante pour les professionnels, mais aussi une charge physique parce qu'on est en nombre restreint. Cindie Soucy, présidente du Syndicat des professionnels en soins infirmiers du Bas-Saint-Laurent

La Sûreté du Québec doit diffuser un communiqué au cours des jours à venir sur le nombre de constats d'infraction émis par rapport à la COVID-19 et aux rassemblements illégaux tenus pendant les Fêtes.

L'Est-du-Québec enregistre 18 nouveaux cas soit 13 au Bas-Saint-Laurent, quatre en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine et un sur la Côte-Nord.

Par ailleurs, la province note une hausse significative du nombre d'hospitalisations dans les derniers jours.

D'après les informations de Xavier Lacroix