Une émission spéciale de Passe-Partout pour le jour de l’An

Une émission spéciale de Passe-Partout sera présentée aux poussinots et poussinettes sur Télé-Québec le 1er janvier à 8 h.

On y verra les trois protagonistes – Passe-Partout, Passe-Montagne et Passe-Carreau – s’affairant à organiser un festin à Fardoche en utilisant des aliments d’une seule couleur.

Cette émission sera spéciale non seulement en raison de la thématique du jour de l’An, mais aussi parce qu’il est plutôt rare de voir le personnage de Fardoche dans un environnement intérieur.

Fardoche est toujours à l’extérieur. Et avec la COVID, on a décidé de rentrer un peu à l’intérieur de cette magnifique bulle des marionnettes et de la maison des trois Passe , explique Widemir Normil, qui incarne Fardoche, en entrevue avec Katerine Verebely, chroniqueuse culturelle à Tout un matin.

Avec les informations de Katerine Verebely