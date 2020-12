Un concert unique avec des cloches d’église

Depuis que l’archevêché de Montréal a accepté de sauver les cloches de l’église du Sacré-cœur-de-Jésus, plutôt que de les entreposer ad vitam aeternam, à la suite des travaux dans le clocher, il a désormais à sa disposition cinq grandes cloches centenaires qui pèsent ensemble près de 9000 kilos.

Il y a Pierre-Pie-Paul (dit le grand Do , ou le bourdon ), Jules (le Fa), Anne-Marie (le Sol), Marthe-Marie (le La), François-Paul (le Do à l'octave).

Comme dans beaucoup d'églises, les cloches ont mis à mal la structure du clocher qui a été raccourci dans le cadre des travaux. Photo : André Querry

Pierre-Pie-Paul est resté sur le parvis, parce que le camion-grue n’était pas assez costaud pour le déplacer jusqu’au pont coulissant, chargé ensuite de lui faire passer les marches menant au cœur de l’église de la rue Ontario.

Dans le clocher, il y a encore le système d’engrenage qui a permis en 1907 de hisser à bras d'homme les cloches tout en en haut. Imagine la finesse et la puissance du système utilisé alors! André Pappathomas

Depuis 40 ans qu’il se spécialise dans l’importation, l’installation et la maintenance de cloches et de carillons, Michel Lucien Rowan a visité plus de 200 villes, principalement en Europe, pour assouvir sa passion.

D’après ses archives, 800 à 1000 cloches (environ 10 %) ont été décrochées de leur clocher d’origine au Québec ces 30 dernières années. Elles sont parfois revendues au Canada ou à l’étranger, transférées à d’autres églises, entreposées ou même revendues à des ferrailleurs.

Selon lui, le projet du Sacré-cœur-de-Jésus est unique en son genre . Si des églises ont déjà exposé, par le passé, une de leurs cloches, en garder un jeu complet serait probablement une première, dit-il.

Des cloches qui clochent?

La plus jeune des cloches, c’est Jules, 97 ans l’année prochaine. Son prédécesseur ayant fait une chute fatale d’une vingtaine de mètres lors de l’incendie de 1922, les fidèles ont dû se cotiser pour la remplacer. Les cloches de l’église sont fabriquées dans les Alpes françaises par la fonderie Paccard, qui se transmet de père en fils depuis 1796 (sept générations).

André Pappathomas et Daniel Leroux admirent la finesse des détails sculptés de la couronne de la cloche. Photo : Mathias marchal

Après plus d'un siècle à sonner aux quatre vents, les cloches n'ont toutefois plus entre elles la même justesse des écarts entre leurs notes. Par exemple, si on fait résonner Jules conjointement avec Pierre-Pie-Paul (le grand Do), on obtient un écart de tierce majeure, c'est-à-dire, un Mi (au lieu du Fa attendu).

Il y aura des défis inspirants dans le travail de composition et d'interprétation des futures pièces qui seront conçues pour ces cloches , prévoit André Pappathomas.

Avec les différents instrumentistes qui seront impliqués dans les concerts pour cloches, il faudra développer des approches nouvelles d'ordre technique et même stylistique, afin de mettre en valeur la pertinence de l’utilisation des cloches dans la composition musicale. André Pappathomas

Des chercheurs sur la c(l)oche

Pour mettre en valeur les cloches, André Pappathomas entrevoit plusieurs avenues. Une portion muséale mettra en vedette différents artéfacts reliés à la bande de cloches qui, au passage, seront assises sur des socles en bois de pruche, œuvre du sculpteur André Fournelle. Et un concert musical, où les cloches sont invitées à tinter de concert avec l’orgue, des instruments à vent, à cordes et des solistes.

Le lecteur (mélomane) averti aura noté, dans le paragraphe précédent, l’usage du verbe tinter . En effet, pas question de faire lancer une volée de cloches dans l’église (c’est-à-dire les faire osciller, comme dans le clocher), sous peine de vriller les tympans des spectateurs….

Car oui, ça vibre en sapristi une cloche, même lancée qu’à une fraction de sa hauteur (voir la vidéo ci-dessous où le téléphone portable ne rend pas justice à l’effet de vibration qui dure plusieurs secondes après la fin du son).

Un contenu vidéo est disponible pour cet article

Cela pourra peut-être surprendre certains puristes, mais des percussionnistes frapperont à des endroits bien précis sur les différentes cloches pour en faire sortir des notes, oui moins puissantes, mais tout aussi expressives.

Il n’y a pas encore de joueurs de cloches d’église, ni au Québec ni ailleurs, et celles-ci sont bien plus complexes que leur apparence ne le laisse présager. Regarde, si je cogne légèrement en haut de la robe de la cloche, je sors une note complètement différente que si je tape 20 centimètres plus bas , illustre André Pappathomas.

Ce dernier travaillera donc avec deux percussionnistes et chercheurs, Olivier Maranda et François Gauthier, afin de cartographier où se cachent les différentes notes de chaque cloche. Ces recherches, ainsi que l’amorce de l’écriture d’un répertoire pour cinq grandes cloches, mèneront à une suite de concerts qu’André Pappathomas espère pouvoir présenter d’ici l’été.

Les motifs et les inscriptions que l'on retrouve sur une cloche sont installés en négatif sur le moule en argile. Photo : André Querry

Comme André Pappathomas, M. Leroux aimerait que l’initiative soit reprise ailleurs, au Québec ou en Europe.

Ces cloches font partie du patrimoine sonore du quartier, ça aurait été dommage de les perdre. Daniel Leroux, organiste

Michel Lucien Rowan, lui, envie la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne dont la majorité de la population continue volontairement de payer la dîme à l’Église ce qui permet de sauvegarder le patrimoine religieux.

Située sur la rue Ontario, l'église du Sacré-cœur-de-Jésus abrite aussi un orgue Casavant. Photo : André Querry