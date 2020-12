Une remise en forme au profit des jeunes sportifs

Il y a six mois à peine, Denis Demers et Pascal Doucet pesaient respectivement 341 et 352 livres. Ils étaient loin de s'imaginer que leur remise en forme allait permettre d'amasser près de 15 000 $ pour les jeunes sportifs de la région.

Une simple blague ironique sur les réseaux sociaux s'est avérée un point tournant dans leur vie. C’était en juin, lors du déconfinement, après la première vague de COVID-19.

J'ai dit en blague sur Facebook que les gyms ouvraient. J'ai écrit : je vais pouvoir me remettre en forme! En fait, je n'avais jamais mis les pieds dans un gym de ma vie, ou presque. Je m'abonnais, mais je n'y allais jamais , explique Pascal Doucet en souriant.

Son ami Denis Demers, qui souffrait lui aussi d'obésité sévère, l'a pris au mot et lui a lancé un défi de remise en forme. En quelques heures seulement, des dizaines et des dizaines d'amis les ont incités à se reprendre en main.

Les deux hommes, dont le poids combiné frôlait alors les 700 livres, savaient très bien que le chemin de la remise en forme serait ardu. Tous les moyens de bouger sont bons. Tantôt à vélo ou à la marche, tantôt en salle de musculation, au golf et au tennis, ils n'ont ménagé aucun effort.

Pour se motiver, ils ont d’ailleurs créé le défi Dou-Gary pour déterminer qui allait perdre le plus de poids.

'' On a mis en place un format où les gens pouvaient miser à partir d'une mise de base de 5 $. Les gens misaient parfois 20 $, c'est (même) venu à 50 $... Des gens misaient même à la livre sur nous autres pour s'amuser ", rigole Denis Demers.

Pour les jeunes sportifs

Ils ont convenu de créer avec cet argent des bourses destinées à de jeunes sportifs du Centre-du-Québec.

On savait qu’on connaissait beaucoup de monde dans nos carrières respectives et qu'on pouvait rejoindre beaucoup de monde, dit Pascal. Les gens se sont vite impliqués. Denis faisait les activités, les gens y allaient. Il faisait de la marche, les gens y allaient. On a été dépassés.

De semaine en semaine, Denis et Pascal perdaient du poids, mais engraissaient le bas de laine destiné aux jeunes sportifs. L'objectif de 2500 $ a très rapidement été éclipsé.

Rendu le 26 septembre, on a revu nos objectifs. On s'est dit que son numéro est le 14, le mien c'est le 8... 14 800$ comme objectif. On ne sera pas loin de ça! , renchérit Denis Demers.

Dix bourses de 250$ seront remises aux athlètes qui peuvent encore s'inscrire sur la page Facebook du Défi Dou - Gary.

Les quelque 12 000$ additionnels seront divisés en parts égales à différentes causes, notamment la prévention du suicide et la fondation Bob Bissonnette pour les jeunes sportifs. Denis Demers a quant a lui choisi de remettre sa part à la municipalité de Deschaillons afin qu'elle puisse offrir un terrain de tennis de meilleure qualité à ses citoyens.

Soixante livres en moins

Au moment de rencontrer les deux hommes, Denis Demers avait perdu plus de 55 livres et Pascal Doucet en avait perdu 63.

C'est plus facile sur les articulations. On voit la différence quand on va marcher ou qu'on fait du sport... C'est vraiment le fun , témoigne M. Doucet.

Perdre du poids en donnant au suivant, voilà quelque chose qu'il était loin de s'imaginer en juin. Comme quoi le pouvoir des réseaux sociaux a aussi du positif.