Seulement la moitié de ces 2400 doses seront administrées­, puisqu'on réserve l'autre moitié pour la deuxième injection. Celle-ci doit être effectuée à 28 jours d'intervalle.

Ça veut dire que 1200 personnes de plus pourraient être immunisées , explique la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell.

Jennifer Russell a accordé une entrevue à Radio-Canada durant les vacances de Noël pour faire le point sur la livraison de vaccin Moderna au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Lors des dernières séances d'injection du vaccin Pfizer-BioNTech à Miramichi et Moncton, seules les personnes mobiles ou qui se trouvaient déjà dans l'une ou l'autre des régions ont pu recevoir une dose.

Le vaccin Pfizer-BioNTech doit être entreposé dans des congélateurs spéciaux et peut difficilement être transporté, contrairement au vaccin Moderna. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Les doses transportées aux foyers de soins

L'arrivée du vaccin Moderna change les règles du jeu.

Les 1200 premières doses, destinées aux travailleurs et résidents de foyers de soins de longue durée, seront cette fois transportées directement aux établissements pour aînés.

Au lieu de déplacer les gens, les résidents pourront avoir leur vaccin sur place. Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick

Le vaccin Moderna est efficace à près de 95% contre la COVID-19. Photo : Associated Press / Eduardo Munoz

La Dre Russell n'a pas été en mesure de confirmer quels étaient les établissements ciblés.

Les 19 et 20 décembre, 1871 des 1950 premières doses du vaccin ont été administrées à Miramichi.

Quelques jours plus tard, 1034 travailleurs de la santé ont été vaccinés à Moncton. On prévoyait initialement immuniser 975 personnes lors de ces séances s'échelonnant sur trois jours durant les Fêtes.

À lire aussi : Des experts appellent à vacciner plus amplement au lieu d’attendre la 2e dose

Ailleurs en Atlantique

À Terre-Neuve-et-Labrador, on attend aussi 2400 doses du vaccin Moderna cette semaine. Une deuxième livraison de 2400 doses est prévue pour la semaine du 11 janvier. Ces vaccins sont réservés en grande partie aux résidents des communautés autochtones isolées du Labrador.

La Nouvelle-Écosse compte pour sa part recevoir 3700 doses du vaccin Moderna d'ici la fin de la semaine. La planification est en cours pour savoir comment et où le vaccin sera distribué , a déclaré lundi Marla MacInnis, porte-parole du ministère de la Santé et du Mieux-Être. Plus d'informations seront disponibles en janvier, a-t-elle ajouté.

Les dates et quantités exactes des premières livraisons du vaccin Moderna à Île-du-Prince-Édouard n'ont pas pu être confirmées. On dit tout de même s'attendre à recevoir un lot dans les derniers jours de décembre ou les premiers jours de janvier.