Le menu des Fêtes revisité du chef Dominic Jacques

Q - Quel est votre classique incontournable du temps des Fêtes? La recette que vous faites pendant les réjouissances de fin d'année?

R - La dinde. Toutefois, je la réinvente façon Wellington, en faisant une ballottine marbrée de dinde farcie au foie gras avec des canneberges et une duxelles de champignons. Je propose ça avec une sauce gravy aux champignons sauvages émulsionnée avec foie gras. Je cherche toujours à rendre la dinde plus tendre en travaillant avec les outils de nos jours.

Une dinde de Noël Photo : iStock / evgenyb

Q - Quel est votre ingrédient fétiche de Noël, que ce soit une épice, une herbe ou une saveur?

R - Le sapin baumier! Avec ce produit, je fume mon saumon, je fais des consommés boréaux, j'en ajoute dans mon tartare de cerf et même dans une glace pour aller sur un pudding chômeur. C'est québécois, c'est frais, et ça rappelle les promenades hivernales dans la forêt.

Saumon fumé au sapin baumier Photo : Radio-Canada

Q- Quelle est la gâterie sucrée du temps des Fêtes préférée de votre enfance que vous aimez refaire?

R - Les beignes d'antan de ma grand-mère Marie-Claire. Pour la période des Fêtes, on en vend à notre marché de Noël jusqu'au 3 janvier! On leur donne une petite twist boréale en remplaçant le sucre à la cannelle par du sucre au poivre des dunes! C'est simple, mais ça nous ramène en enfance.

Des beignets faits maison Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Q - La recette de 2020, selon vous?

En 2020, on est rendu capable de faire des plats d'inspiration asiatique seulement avec des produits locaux!

Cette année, j'ai cuisiné un service de flanc de porc et de pétoncles laqués à l'ail noir (pour le côté soja) et à l'érable, avec du gingembre frais des Jardins d'Anaël à Stoneham, des patates douces fermentées façon kimchi, du piment Gorria de la Mauricie (pour rappeler le caractère épicé) et du miso biologique de Massawippi, qui nous vient des frontières québécoises. J'utilise même de l'huile de canola grillée de la Gaspésie pour remplacer l'huile de sésame. Bref, un plat aux 1000 saveurs avec une touche asiatique, mais pourtant fait à 100 % avec des produits québécois.

C'est ma recette 2020, et ça me rend fier de mettre sur un piédestal les produits d'ici d'une façon unique, tout en m'inspirant d'autres cultures. Dans un contexte pandémique, où les producteurs locaux ont besoin de nous et nous d'eux plus que jamais, c'est ma façon de contribuer à l'effort de guerre .

Le piment Gorria de type Espelette sublime le goût des aliments par sa douce chaleur. Photo : Radio-Canada / Allison Van Rassel

Q - Est-ce que les boîtes de Noël à emporter ont représenté un défi créatif pour vous? Et pourquoi cette sélection?

R - Les boîtes... parlons-en! Ç'a été un gros défi d'adaptation, surtout d'arriver à une qualité comparable à celle du restaurant, en tenant compte de la réalité d'une préparation à la maison. On a choisi des plats avec autant de complexité, mais accessibles au plus de gens possible. On voulait que tout le monde soit curieux de notre menu, mais sans nécessairement en être déstabilisés.

Finalement, on a réussi à être nous-mêmes, en recherchant une façon unique de proposer nos plats en formule pour emporter : on les a déconstruits complètement, pour être en mesure d'offrir un assemblage qui est identique (ou presque) à ce que l'on fait ici. On veut que les gens cuisinent comme des chefs, avec les outils nécessaires, mais sans qu'ils travaillent trop fort pour réaliser leur menu. Une fois qu'on trouve le juste milieu, il faut penser aux emballages et à une façon d'atteindre l'efficacité.

On a de quoi être fier; de notre côté, on a réussi à se réinventer et à tirer profit d'une situation bien particulière.