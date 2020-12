Mort d’un détenu atteint de la COVID-19 au Manitoba

Le 27 décembre 2020, un détenu de l’établissement de Stony Mountain est décédé à un hôpital extérieur de causes naturelles à la suite d’un diagnostic de la COVID-19 , indique un communiqué du SCCService correctionnel du Canada .

Les proches du détenu et ses victimes ont été informés de son décès, est-il indiqué.

Le SCCService correctionnel du Canada dit avoir avisé le coroner, qui examinera les circonstances du décès.

Il s'agit du troisième décès lié à la COVID-19 parmi les détenus purgeant une peine de ressort fédéral depuis le début de la pandémie, poursuit le communiqué.

Des équipes de soins de santé sont en place dans tous les établissements du SCC. De plus, nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités de santé publique et les hôpitaux pour fournir des soins médicaux complets et de qualité à ceux qui en ont besoin, et empêcher la propagation de la COVID-19 , ajoute-t-il.