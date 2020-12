Seconde messe illégale en 24 h à Wheatley; une accusation portée

Dans les deux cas, plus de 100 personnes se sont rassemblées à la Old Colony Mennonite Church et ne portaient pas de masque, selon le communiqué officiel de la police locale.

Un membre de l’église, un homme âgé de 43 ans, a pris la responsabilité du rassemblement et a été accusé pour manquement au respect de la loi sur la réouverture de l’Ontario , peut-on lire dans communiqué de la police de Chatham-Kent.

Le nombre de personnes présentes lors des deux rassemblements dépassait largement celui autorisé par la province. La province est en confinement et le maximum permis pour des cérémonies religieuses est de 10 personnes.

L'identité de l'homme inculpé n'a pas été révélée. La police a indiqué aussi qu’aucune amende n’a été délivrée pour le moment. C’est le tribunal qui décidera de la suite à donner à cette affaire et des amendes éventuelles.

Des milliers de dollars pour soutenir un pasteur

La semaine dernière, le révérend Aaron Rock de la Harvest Bible Church de Windsor recevait des accusations pour ne pas avoir respecté les règlements en rapport avec la COVID-19. Les accusations faisaient suite à un office religieux organisé le 19 décembre.

Il y a quatre jours, le révérend Tony Costa a entamé un processus de collecte de fonds via la plateforme GodfundMe en soutien à Aaron Rock qu’il dit connaître depuis plus de quinze ans.

M. Costa affirme que la réouverture de l’église était motivée par la volonté chez le révérend Rock de venir en aide aux personnes qui traversent des moments difficiles en raison de la COVID-19.

Plus de 40 000 dollars ont déjà été récoltés par cette collecte dont l’objectif actuel est fixé à 50 000 $.