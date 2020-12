Une année parsemée d'embûches pour les enseignants

La distanciation

Au printemps dernier, il n’était pas obligatoire pour les élèves de rester à l'école. Seulement la moitié d’entre eux étaient présents dans la classe de Mme Fournier, soit environ 12 à 15 jeunes.

À la rentrée de l’automne, la bulle-classe a doublé avec la totalité des élèves maintenant de retour à l’école. Les règles sanitaires étaient bien respectées, mais il était difficile d'aménager les lieux pour favoriser l'enseignement auprès des jeunes.

J’enseigne aux tout petits, donc quand je dois prononcer les syllabes, ils ne le voient pas nécessairement à cause du masque. J’ai ajusté ma classe pour avoir une zone de deux mètres pour pouvoir enlever mon masque de temps en temps. C'était important pour qu’ils puissent mieux comprendre ce que j’ai à enseigner , explique Mme Fournier.

L’école primaire où elle travaille n’était pas non plus adaptée pour composer avec les nouvelles mesures sanitaires. Les jeunes élèves ont dû s'habituer rapidement à de nouvelles règles de déplacement dans les corridors étroits de l'école.

Le défi pour eux, c’était de respecter la fameuse bulle-classe. Dans les corridors, il fallait être un derrière l’autre pour être capable de se croiser. Parce qu’on ne se cachera pas que les corridors n’ont pas deux mètres de large, malheureusement. C’était tout un ajustement pour eux .

Le défi dans les corridors était que les élèves ne croisent pas d'autres jeunes issus de bulles-classes différentes (archives). Photo : Radio-Canada

Une charge supplémentaire

Martine Fournier souligne à quel point les enseignants ont dû s’adapter rapidement aux besoins des élèves, dont plusieurs avaient accumulé un retard d’apprentissage depuis la première vague de la pandémie.

Il fallait enseigner comme si tout était normal, alors que c’est une année qui est complètement différente au niveau des apprentissages. On a des élèves qui ne sont pas revenus, donc ils ont accumulé des troubles d’apprentissages .

En plus de l’adaptation de son contenu de cours, le fait de devoir souvent désinfecter les classes et de s’assurer du respect des mesures sanitaires pouvait gruger beaucoup de temps.

Il fallait trouver une disposition de la classe qui favorise l'apprentissage et le respect des mesures sanitaires. Photo : Radio-Canada

Le rapport à l’élève

Enseigner auprès des plus jeunes est une réalité bien particulière selon Martine Fournier. Elle explique avoir dû trouver de nouvelles stratégies pour apporter du soutien affectif et moral aux jeunes, tout en respectant les consignes sanitaires.

Il faut se développer des trucs, les enfants me font des câlins de loin, on fait semblant de se taper dans la main. Mais je vous dirais que lorsqu'un enfant arrive en pleurs, parce qu’il s’est blessé ou quoi que ce soit, je n’ai pas le choix de me rapprocher de lui. Il a besoin de sécurité. On essaie de ne pas le faire, mais parfois c’est obligatoire .

Martine Fournier se dit toutefois fière de ses collègues et d'elle-même pour avoir réussi à s’adapter à cette situation difficile. Elle estime que le milieu de l’éducation, comme celui de la santé, est porté à bout de bras par des gens passionnés.

J’ai toujours su que c’était un métier dans lequel il fallait être capable de s’adapter rapidement, faire face aux imprévus, reprendre notre planification et continuer parce que le train file , explique-t-elle. Si on ne le fait pas avec notre cœur, on n’y arrivera pas. Si les écoles ont réussi, c’est parce que les gens le font avec cœur et passion .

Selon une entrevue réalisée par Charles-Alexandre Tisseyre.