COVID-19 : davantage de guérisons que de nouveaux cas en quatre jours

La Nouvelle-Écosse a enregistré 13 nouveaux cas de COVID-19 et 16 rétablissements du 25 au 28 décembre.

Plus de 4000 tests de dépistage ont été effectués durant cette période au cours de laquelle les bilans quotidiens étaient sur pause.

Les nouveaux cas, recensés un peu partout dans la province, sont tous liés à des contacts étroits ou à un voyage à l'extérieur de l'Atlantique.

Neuf nouveaux cas ont été confirmés les 25 et 26 décembre. Trois cas ont été ajoutés au bilan du dimanche 27 décembre et un seul cas à celui du lundi 28 décembre.

L'un des cas confirmés aurait pu être contagieux, car la personne prenait place à bord du vol WestJet 248 le 26 décembre, de Toronto à Halifax. Les passagers des rangées 1 à 4 et des sièges A, B, D et F doivent continuer de s'isoler et surveiller l'apparition de symptômes, a annoncé la santé publique.

J'espère que tout le monde a célébré en petits groupes au cours des derniers jours , a déclaré le premier ministre Stephen McNeil par voie de communiqué.

Le nombre de cas reste faible et je tiens à vous remercier tous pour vos sacrifices, mais nous devons continuer à faire des efforts pour contenir le virus.

Le premier ministre Stephen McNeil et le médecin hygiéniste en chef Robert Strang feront une mise à jour mardi à 15 h.