Modification de zone de déneigement pour plus de 6000 adresses à Winnipeg

La Ville de Winnipeg a modifié la zone de déneigement pour plus de 6000 adresses dans la capitale manitobaine.

Selon un communiqué de la Ville, ces changements ont été apportés afin de faciliter les opérations de déneigement dans les voies résidentielles et de mieux répartir le travail entre les équipes.

La Ville demande alors aux résidents de vérifier leur zone de déneigement en consultant la section SnowSnow de son site Internet. Les résidents aux adresses touchées par ces modifications ont reçu un courrier de la Ville les informant des changements et de leur nouvelle zone.

Confirmer sa zone au début de chaque hiver est une bonne habitude à prendre dans le cas où une interdiction de stationnement résidentiel est déclarée pour des opérations de déneigement , écrit le directeur par intérim du Service des travaux publics de la Ville de Winnipeg, Michael Cantor.

Les agents chargés de l’entretien des rues inspectent les rues résidentielles lors d’une chute de neige importante de 10 centimètres ou plus pour déterminer si une opération de déneigement résidentiel doit être entreprise conformément à la politique de déneigement et de contrôle de la glace, explique la Ville. Lorsqu'une interdiction de stationnement résidentiel est déclarée, les zones de déneigement sont déneigées à12 heures d'intervalle.

De cette manière, les équipes peuvent déblayer les rues de manière plus efficace et plus efficiente, sans qu'aucun véhicule ne soit garé sur le chemin , indique M. Cantor.

En 2016, le Service des travaux publics de Winnipeg a lancé un nouvel outil bilingue pour appareils mobiles qui permet aux résidents de savoir si des opérations de déneigement sont en cours ou seront bientôt en cours dans leur rue.