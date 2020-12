COVID-19 : Deux décès additionnels en Outaouais, un à Ottawa

Le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l'Outaouais a confirmé que l’un des décès avait eu lieu au CHSLD La Petite-Nation.

On ne connaît toutefois pas encore la provenance du second décès. Le bilan des morts s’élève désormais à 107 personnes sur le territoire de l'Outaouais.

On rapporte également 49 nouvelles infections portant le total à 4 630 cas depuis le début de la pandémie.

Selon le plus récent bilan du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, 26 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, dont deux aux soins intensifs.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais confirme également que sept patients qui se trouvaient à l'hôtel Quality Inn, utilisé comme centre de soins depuis septembre, ont été admis à l'unité COVID-19 de l'hôpital de Hull.

On attribue ce transfert au résultat positif des tests de COVID-19 de sept employés du service médical à l'hôtel. Ils étaient tous en poste le 25 décembre en matinée.

Dans la capitale nationale, un décès s'est ajouté, portant le bilan à 392 morts, et 62 nouveaux cas de coronavirus ont été rapportés, portant le bilan à 9 754 infections depuis mars. De ce nombre, 434 cas sont toujours actifs.

À Ottawa, 12 personnes sont hospitalisées et deux autres sont aux soins intensifs.

Dans une note de service adressée au Conseil municipal, la directrice générale des services sociaux et communautaires de la Ville d’Ottawa, Donna Gray, indique qu’un second employé des Services sociaux et d’emploi (SSE) a reçu un diagnostic positif de COVID-19 .

De son côté, le Bureau de santé de l'est de l'Ontario ( BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ) fait état de 58 nouveaux cas de coronavirus depuis la dernière mise à jour en date du 24 décembre dernier.

La majorité des cas ont été répertoriés dans les Comtés unis de Prescott et Russell, 16 cas supplémentaires ont été recensés à Cornwall.

Aucun nouveau décès n'a été constaté. Sept personnes sont hospitalisées dont deux aux soins intensifs.