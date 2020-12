La Zec Onatchiway permettra la pêche hivernale sur 31 lacs

La pêche sera permise durant le mois de mars. C’est seulement le mois de mars parce qu’on s’est dit qu’au mois de janvier, à moins 30 degrés Celsius, il n’y a pas de plaisir à aller pêcher sur un lac , indique le président de la Z ecZone d'exploitation contrôlée , Denys Gilbert.

La ZecZone d'exploitation contrôlée souhaitait également que l’ouverture de la pêche se produise au même moment que la semaine de relâche. C’est une belle activité familiale, ajoute M. Gilbert. Beaucoup de gens vont passer la semaine de relâche au chalet. Donc, cela fait une activité de plus.

Plus d’achalandage

La ZecZone d'exploitation contrôlée Onatchiway s’attend à encore plus d’achalandage cette année, notamment en raison de la pandémie. On s’attend à une meilleure fréquentation, affirme Denys Gilbert. En espérant qu’on va rester ouvert et qu’on saura ce qui se passe. Mais oui, on s’attend à plus de monde.

Actuellement, il est difficile de se rendre sur la ZecZone d'exploitation contrôlée en motoneige en raison du manque de neige causé par le temps chaud des derniers jours.