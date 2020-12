COVID-19 : l'Ontario devrait vacciner plus vite, presse l'opposition

Seulement un peu plus de 12 100 Ontariens ont reçu le vaccin contre la COVID-19 depuis que la province a lancé sa campagne d'immunisation le 14 décembre.

C'est bien trop peu, selon les partis d'opposition.

Pour la chef du NPD, Andrea Horwath, il est « désemparant et frustrant » de voir que des milliers de doses du vaccin de Pfizer-BioNTech restent entreposées dans des congélateurs.

Les vaccins sont disponibles depuis plus de deux semaines en Ontario, dit-elle, mais au lieu d'une mobilisation urgente pour que le plus de personnes possible soient vaccinées, le gouvernement peine à distribuer ce vaccin qui peut sauver des vies.

Combien de personnes de plus vont tomber malades ou mourir de la COVID-19 à cause de ces retards? Andrea Horwath, chef du NPD

Elle souligne que la vaccination a eu lieu au ralenti au cours de la dernière semaine.

Le chef libéral, Steven Del Duca, dénonce la situation lui aussi.

La COVID-19 ne fait pas de pause [durant les Fêtes]; ça devrait aussi être le cas pour notre campagne de vaccination. Steven Del Duca, chef libéral

Selon lui, l'Ontario est actuellement en dernière place au pays pour ce qui est de la proportion de personnes vaccinées par 100 000 habitants.

Le gouvernement Ford se défend

L'Ontario devait recevoir 90 000 doses avant la fin de l'année, mais la province met une dose de côté pour chaque personne vaccinée afin de s'assurer que chaque individu puisse avoir son rappel trois semaines plus tard, même s'il y a des problèmes dans l'approvisionnement.

Le gouvernement Ford a choisi de vacciner en priorité les travailleurs des hôpitaux et des centres de soins de longue durée, qui sont en contact avec des personnes vulnérables.

Le vaccin de Pfizer-BioNTech doit être entreposé à des températures très froides dans des congélateurs spéciaux, et le personnel de la santé doit se déplacer vers l'un des 17 centres de vaccination de la province pour le recevoir, note le porte-parole du ministère de la Santé, David Jensen.

L'horaire de vaccination a été modifié durant les Fêtes pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet négatif sur le niveau de personnel dans les centres de soins de longue durée ainsi que dans les hôpitaux où a lieu la vaccination. David Jensen, porte-parole du ministère de la Santé

Il précise que 5 des 17 centres de vaccination étaient en service dimanche, que 10 le sont lundi et que la situation sera de retour à la normale mardi.