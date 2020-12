Le Bas-Saint-Laurent enregistre 13 nouveaux cas de COVID-19

Le bilan grimpe à 1223 cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent, soit 13 de plus que dimanche, selon le gouvernement du Québec.

Les chiffres ne sont pas ventilés par MRCMunicipalité régionale de comté dans ce bilan. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent publiera un bilan plus complet mardi.

Les hospitalisations, guérisons et décès supplémentaires seront également connues mardi pour la région du Bas-Saint-Laurent.

Lors des trois jours précédents, 24 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés sur le territoire.

À l'échelle du Québec, la santé publique recense 2265 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures en plus de 37 décès supplémentaires. On enregistre également une hausse considérable des hospitalisations dans la province, soit 39 patients de plus que la veille.