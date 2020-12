Rassemblements illégaux : 56 appels de dénonciation durant la dernière semaine

De ce nombre, seulement 2 se sont traduits en constats d'infraction et 10 autres en avertissements verbaux.

La police se réjouit de voir que la population a respecté les consignes sanitaires à la maison et aussi dans les commerces.

En général, ce qu’on veut rappeler aux gens, c’est que tout le monde a bien collaboré et a respecté les règles, indique le porte-parole, Dominic Gagnon. On les encourage à continuer dans ce sens-là. Il y a aussi 48 commerces qui ont été vérifiés. Tous les gens respectaient les mesures et les consignes. Donc, on peut dire que c’est un plus.

Les policiers seront également très présents pour les fêtes du Nouvel An.