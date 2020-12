Un programme de musique saskatchewanais reçoit des dizaines d'instruments pour Noël

Everett Larson est décédé en juillet 2019 à l’âge de 93 ans. Il était bien connu dans le milieu musical de la province, alors qu’il donnait des cours de musique et gérait un atelier de réparation d’instruments dans la Ville des Ponts.

Sa fille, Susan Miazga, avait entendu parler du CAMPCommunity Arts Mentorship Programming au moment où son père est décédé. Elle devait toutefois s’occuper des arrangements funéraires, en plus de vivre un autre deuil, la mort de sa mère Mary, elle aussi décédée en 2019.

Everett Larson a laissé derrière lui des dizaines d'instruments lorsqu'il est décédé en 2019. Photo : Fournie par Eliza Mary Doyle

Le programme ne lui est revenu à l’esprit que récemment, alors qu’elle a entendu la directrice, Eliza Mary Doyle, dire lors d’une entrevue qu’elle est à la recherche d’instruments de musique pour ses élèves.

Susan Miazga a donc contacté l’artiste saskatchewanaise, qui peine encore à croire la générosité de la famille d'Everett Larson.

C’était le courriel le plus excitant que j’ai jamais reçu. Je venais à peine de mettre sur pied un organisme à but non lucratif et j’étais nerveuse de trouver comment faire démarrer les choses. Puis j’ai reçu le courriel de Susan , raconte Eliza Mary Doyle.

Cette rencontre inespérée a également permis à Mme Doyle d’en apprendre davantage sur la vie d’Everett Larson. Chaque fois qu’elle mentionnait son nom, ses amis et ses collègues musiciens lui parlaient de l’impact qu’il a eu dans la communauté musicale de la province.

Avoir ses instruments me fait sentir comme si j’ai maintenant une responsabilité de poursuivre ce qu’il faisait et de préserver sa mémoire , explique-t-elle.

Eliza Mary Doyle a rencontré Susan Miazga au début du mois pour récupérer les instruments. Cette dernière était à la fois contente que les instruments de son père allaient servir à la prochaine génération de musiciens saskatchewanais, mais également de libérer de l’espace dans sa maison.

Mon père serait ravi de voir que ses instruments aideront des jeunes à apprendre la musique, en plus de permettre à un jeune professeur de démarrer , note Susan Miazga.

Suzan Miazga (deuxième à gauche) et Eliza Mary Doyle (deuxième à droite) posent devant la camionnette du CAMP. Photo : Fournie par Eliza Mary Doyle

Le CAMPCommunity Arts Mentorship Programming , basé à Stanley Mission, environ 500 km au nord-est de Saskatoon, propose des cours de musique gratuits et des stages pour les résidents du nord de la province. La prochaine phase de son projet débutera en 2021 et proposera du mentorat musical au résident de Canoe Lake.

Avec les informations d’Ethan Williams et de l’émission The Afternoon Edition